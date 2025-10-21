«Всегда мечтала попасть!»: Бузова станцевала на концерте Леди Гаги в Милане

21 октября 2025, 14:45

Ольга Бузова посетила концерт Леди Гаги и танцевала под Abracadabra

Ольга Бузова (Фото: Telegram / @byzovahouse)

39-летняя певица и телеведущая Ольга Бузова побывала на концерте Леди Гаги в Милане. Исполнительница хита «Мало половин» призналась, что давно мечтала увидеть шоу американской поп-звезды вживую.





Бузова опубликовала видео из концертного зала Unipol Forum: она выбрала чёрную футболку и гладко зачесанные волосы, а за её спиной виднелась сцена с масштабными декорациями и эффектным световым оформлением.





«Ну что, мои хорошие! Вот поэтому я и прилетала в Милан. Посмотрите, пожалуйста, кто меня будет скоро радовать своим творческом и фантастическим шоу. Я на концерте Леди Гаги. Всегда мечтала попасть и вот наконец-таки я здесь!» — поделилась эмоциями Ольга в Telegram.