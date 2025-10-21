«Я такой человек, мне нужны эмоции»: Аврора Киба призналась, что ругается с Григорием Лепсом
Аврора Киба рассказала о ссорах с Григорием Лепсом и эмоциональных всплесках
19-летняя Аврора Киба откровенно рассказала о своих отношениях с 63-летним певцом Григорием Лепсом. Об этом сообщает VOICE.
На премьере фильма «Алиса в Стране чудес» журналисты поинтересовались, бывают ли у пары ссоры. Девушка призналась, что периодически ругается с женихом на повышенных тонах, а затем всегда извиняется.
«Все должны друг с другом когда-то ругаться. Если всё будет спокойно... Я вообще такой человек, мне нужны эмоции. У всех есть бытовуха. В основном это личные всплески... Конечно, если я виновата – я всегда извинюсь», — рассказала Киба.Журналисты предположили, что поводом для ссор могут быть, например, разбрасываемые носки. Аврора с улыбкой пояснила, что для наведения порядка в доме у Лепса есть специально обученные сотрудники.