«Я такой человек, мне нужны эмоции»: Аврора Киба призналась, что ругается с Григорием Лепсом

21 октября 2025, 15:14

Аврора Киба рассказала о ссорах с Григорием Лепсом и эмоциональных всплесках

Аврора Киба и Григорий Лепс (Фото: Instagram* / @avrorakiba)

19-летняя Аврора Киба откровенно рассказала о своих отношениях с 63-летним певцом Григорием Лепсом. Об этом сообщает VOICE.





На премьере фильма «Алиса в Стране чудес» журналисты поинтересовались, бывают ли у пары ссоры. Девушка призналась, что периодически ругается с женихом на повышенных тонах, а затем всегда извиняется.





«Все должны друг с другом когда-то ругаться. Если всё будет спокойно... Я вообще такой человек, мне нужны эмоции. У всех есть бытовуха. В основном это личные всплески... Конечно, если я виновата – я всегда извинюсь», — рассказала Киба.