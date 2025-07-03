«Давай снова дружить»: Джигурда обратился к обиженной на него Волочковой

03 июля 2025, 18:43

Джигурда предложил Волочковой забыть все обиды и возобновить дружбу

Никита Джигурда (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Анастасия Волочкова оборвала все связи с Никитой Джигурдой после слитого в Сеть ролика, на котором знаменитости танцевали в нетрезвом виде. Однако сейчас 64-летний артист предложил балерине возобновить дружбу.





Джигурда в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил, что Волочкова не знала о видеосъёмке, поэтому вела себя непринуждённо, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения. Однако, когда Джигурда слил ролик, балерина вышла из себя и обвинила артиста в пиаре на своём имени.



После скандала Никита отказался удалять видео и тоже перестал общаться с Анастасией. Актёр убеждён, что чёрный пиар «вещь куда более крутая», и именно благодаря ему артистка стала объектом обсуждений.





«Настя, давай снова дружить, мы же поссорились из-за мелочи и недопонимания», – обратился к бывшей подруге шоумен.