«Давай снова дружить»: Джигурда обратился к обиженной на него Волочковой
Анастасия Волочкова оборвала все связи с Никитой Джигурдой после слитого в Сеть ролика, на котором знаменитости танцевали в нетрезвом виде. Однако сейчас 64-летний артист предложил балерине возобновить дружбу.
Джигурда в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил, что Волочкова не знала о видеосъёмке, поэтому вела себя непринуждённо, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения. Однако, когда Джигурда слил ролик, балерина вышла из себя и обвинила артиста в пиаре на своём имени.
После скандала Никита отказался удалять видео и тоже перестал общаться с Анастасией. Актёр убеждён, что чёрный пиар «вещь куда более крутая», и именно благодаря ему артистка стала объектом обсуждений.
«Настя, давай снова дружить, мы же поссорились из-за мелочи и недопонимания», – обратился к бывшей подруге шоумен.Также Джигурда добавил, что не испытывает никаких негативных эмоций по отношению к танцовщице.