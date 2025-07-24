«Давайте отдадим его в детский дом»: невестка Валерии рассказала о ревности дочери к младшему брату
Дочь невестки Валерии просила отдать младшего брата в детский дом
Невестка певицы Валерии рассказала, что ее четырехлетняя дочь Селин почти ненавидела младшего брата Мирона. В своем Telegram-канале блогер призналась, что первые месяцы после его рождения стали настоящим испытанием для семьи.
Сначала Селин не принимала Мирона и даже просила отдать его в детский дом. Однако спустя два месяца, наконец, воцарился мир — девочка начала заботиться о малыше и называть его ласковыми словами — «хорошенький, миленький, маленький».
«Очень много слез, капризов и ревности у Селин. «Давайте его отдадим обратно или в детский дом», — фразы, которые мы слышали почти каждый день, постоянные попытки привлечь внимание, отказ помогать с малышом», — пожаловалась Лиана.Подписчики по-разному восприняли эту историю. Некоторые из них посчитали, что перемены в поведении ребенка произошли лишь благодаря матери Шульгиной, которая ей активно помогает с детьми.