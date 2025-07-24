Музыкальный критик Соседов заявил, что Лазарев «надоел» зрителям
Соседов: Лазарев слишком часто появляется на ТВ, ему не хватает эпатажа
Певца Сергея Лазарева очень часто можно увидеть в телевизионных передачах, как и Николая Баскова, Филиппа Киркорова. Эти артисты уже приелись зрителю, считает музыкальный критик Сергей Соседов.
Как он рассказал в интервью Общественной Службе Новостей, у Лазарева прекрасные вокальные данные, но этого мало для нынешнего шоу-бизнеса. По словам критика, сейчас в тренде эпатаж, а не талант.
«Никто больше не хочет наслаждаться пением, все хотят треша, а эти старички [Лазарев, Басков, Киркоров] уже не способны на такое», — отметил Соседов.Ранее музыкальный критик обвинил Марго Овсянникову в отсутствии таланта и покупке дружбы с Филиппом Киркоровым. Соседов заявил, что бывшая участница «Дома-2» не обладает музыкальным слухом.