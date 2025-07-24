Музыкальный критик Соседов заявил, что Лазарев «надоел» зрителям

24 июля 2025, 17:36

Соседов: Лазарев слишком часто появляется на ТВ, ему не хватает эпатажа

певец Сергей Лазарев (Фото: Telegram, @lazarev_official)

Певца Сергея Лазарева очень часто можно увидеть в телевизионных передачах, как и Николая Баскова, Филиппа Киркорова. Эти артисты уже приелись зрителю, считает музыкальный критик Сергей Соседов.





Как он рассказал в интервью Общественной Службе Новостей, у Лазарева прекрасные вокальные данные, но этого мало для нынешнего шоу-бизнеса. По словам критика, сейчас в тренде эпатаж, а не талант.

«Никто больше не хочет наслаждаться пением, все хотят треша, а эти старички [Лазарев, Басков, Киркоров] уже не способны на такое», — отметил Соседов.