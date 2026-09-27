«Придётся откачивать отца»: Гарик Харламов рассказал о рождении второй дочери

27 сентября 2026, 19:46

Гарик Харламов перенервничал во время родов жены Катерины Ковальчук

Гарик Харламов с женой и дочерью (Фото: Instagram* / @garikkharlamov)

Гарик Харламов рассказал в шоу «Кстати» о рождении второй дочери и признался, что во время родов жены Катерины Ковальчук сильно переживал.





Артист находился в роддоме, однако заранее договорился, что непосредственно в родильном зале присутствовать не будет.





«Алиса Игоревна Харламова появилась на свет 10 сентября. Я в коридоре был всю дорогу. Мы договорились, что я не буду там находиться, потому что я говорю: “Ребят, если я это вижу, то придётся откачивать отца ещё рядом, вот зачем вам это надо?”», — рассказал Харламов.

«И когда мне сказали: "Идите", достаю телефон, кружочек, потом понимаю: какой кружочек? Не снял», — с юмором вспомнил шоумен.