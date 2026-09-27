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«Придётся откачивать отца»: Гарик Харламов рассказал о рождении второй дочери

Гарик Харламов перенервничал во время родов жены Катерины Ковальчук
Гарик Харламов с женой и дочерью (Фото: Instagram* / @garikkharlamov)

Гарик Харламов рассказал в шоу «Кстати» о рождении второй дочери и признался, что во время родов жены Катерины Ковальчук сильно переживал.



Артист находился в роддоме, однако заранее договорился, что непосредственно в родильном зале присутствовать не будет.

«Алиса Игоревна Харламова появилась на свет 10 сентября. Я в коридоре был всю дорогу. Мы договорились, что я не буду там находиться, потому что я говорю: “Ребят, если я это вижу, то придётся откачивать отца ещё рядом, вот зачем вам это надо?”», — рассказал Харламов.
По словам Гарика, он всё это время ждал в коридоре и внимательно прислушивался к происходящему. Когда услышал крик, сразу вскочил и даже хотел записать видео, чтобы поделиться радостной новостью.

Однако акушерка быстро вернула его на место: «Выйдите, пожалуйста, ещё не всё, ещё не вы». Харламов послушно вернулся в коридор и продолжил ждать момента, когда сможет увидеть новорождённую дочь.

Когда ему наконец разрешили войти, артист снова достал телефон, собираясь записать видео. Но волнение оказалось сильнее: уже после родов Харламов обнаружил, что так ничего и не снял.

«И когда мне сказали: "Идите", достаю телефон, кружочек, потом понимаю: какой кружочек? Не снял», — с юмором вспомнил шоумен.
10 сентября у Гарика и Катерины родилась дочь Алиса. Для Харламова это второй ребёнок: у артиста также есть дочь Анастасия от предыдущего брака с Кристиной Асмус.

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Софья Метелева

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