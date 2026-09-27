Звезда «Великолепного века» лично навестила поклонницу, смотревшую сериал
Мерьем Узерли устроила поклоннице неожиданную встречу прямо в отеле. Актриса, ставшая всемирно известной благодаря роли Хюррем-султан в «Великолепном веке», случайно услышала, что за стеной соседка смотрит сериал с её участием. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Поняв, что поклонница буквально находится в соседнем номере и в этот момент смотрит проект, Мерьем решила не упускать возможность познакомиться с ней лично. Актриса неожиданно заглянула к фанатке, чем привела её в настоящий шок.
Для поклонницы встреча с исполнительницей роли Хюррем наверняка стала одним из тех моментов, которые запоминаются надолго. Ведь вместо обычного просмотра любимого сериала она внезапно увидела его главную звезду прямо у себя в отеле.
Мерьем Узерли давно ассоциируется у зрителей именно с образом Хюррем-султан, а «Великолепный век» продолжает находить новых поклонников даже спустя годы после завершения сериала.
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