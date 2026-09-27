Звезда «Великолепного века» лично навестила поклонницу, смотревшую сериал

27 сентября 2026, 19:23

Актриса Мерьем Узерли неожиданно пришла к фанатке в отель

Мерьем Узерли (Фото: Instagram* / @meryemuzerlimeryem)

Мерьем Узерли устроила поклоннице неожиданную встречу прямо в отеле. Актриса, ставшая всемирно известной благодаря роли Хюррем-султан в «Великолепном веке», случайно услышала, что за стеной соседка смотрит сериал с её участием. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».