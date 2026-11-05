«Давайте растить детей великими»: Алексей Кравченко высказался о скандале с клипом Егора Крида

05 ноября 2026, 14:11

Звезда фильма «Иди и смотри» Алексей Кравченко раскритиковал клип Егора Крида

Егор Крид (Фото: Instagram* / @egorkreed)

Актёр Алексей Кравченко, сыгравший Флёру в фильме «Иди и смотри», высказался о скандале вокруг клипа Егора Крида. Артист признался, что был глубоко потрясён тем, что кто-то решил использовать образ из знаменитой картины в провокационном коллаже с изображением подростка. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Кравченко допустил, что сам певец может быть не знаком с фильмом и не понимать значения использованного образа. Однако у актёра возникли серьёзные вопросы к человеку, который придумал дизайн кофты и, по его мнению, допустил подобное отношение к картине.



Алексей Кравченко (Фото: кадр из фильма «Иди и смотри») Артист также задался вопросом, кто должен следить за подобными ситуациями и нести ответственность за подобные решения. По словам Кравченко, если никаких механизмов контроля нет, это может повлиять на ценности будущего поколения.





«Но, наверное, есть ещё какие-то, я не знаю, организации, которые как-то должны отслеживать это. Если нет, ребята, я развожу руки и говорю, что значит, у нас будет вот такое поколение. Значит, мы хотим такое поколение. Значит, дальше будет ещё хуже. Хотим мы этого? Это вопрос ко всем», — заявил актёр.

«Есть родители, которые с большим сердцем внутри воспитывают своих детей и не хотят их видеть обрывалками, понимаете? А, извините меня за такую дерзость, всё-таки хотят видеть человека с большой буквы, с душой, а не полуфабрикат. Давайте растить наших детей великими, а не полуфабрикатами», — подытожил артист.