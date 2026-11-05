Короткое платье и неожиданная встреча: Анастасия Швецова рассказала о сюрпризе для Natan

05 ноября 2026, 13:35

Жена Natan тайно появилась в шоу «Звезды в джунглях» и устроила мужу сюрприз

Natan с женой (Фото: Instagram* / @natan_official)

Супруга певца Natan, Анастасия Швецова, рассказала, как решила сделать мужу неожиданный сюрприз и тайно приняла участие в шоу «Звезды в джунглях». Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».