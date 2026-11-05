Короткое платье и неожиданная встреча: Анастасия Швецова рассказала о сюрпризе для Natan
Супруга певца Natan, Анастасия Швецова, рассказала, как решила сделать мужу неожиданный сюрприз и тайно приняла участие в шоу «Звезды в джунглях». Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
По словам Анастасии, о ее появлении в проекте знали лишь три близких человека из семьи и двое представителей съемочной команды. Таким образом, ей удалось сохранить участие в шоу в секрете от супруга.
Особое внимание зрителей привлек образ, который подготовили для Швецовой к встрече с мужем. В день появления Анастасии продюсеры попросили ее надеть короткое облегающее платье, хотя подобный стиль, как отмечают комментаторы, ей несвойственен.
В Сети пользователи предположили, что наряд мог стать частью своеобразной провокации для Natan: зрители задумались, не рассчитывали ли создатели шоу, что певец перепутает супругу с Лерчек.
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