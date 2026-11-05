«Ногу приходилось волочить»: Маркони рассказал о проблемах со здоровьем на реалити-шоу
Владимир Маркони получил травмы на съемках «Трех островов» и перенес операции
Участие Владимира Маркони в реалити-шоу «Три острова» обернулось для него серьезным испытанием не только эмоционально, но и физически. Во время съемок телеведущий получил травмы, которые впоследствии потребовали медицинского вмешательства. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Маркони рассказал, что в какой-то момент врачи заподозрили у него перелом ноги. По его словам, в условиях тайского климата даже небольшие повреждения могут обернуться серьезными последствиями.
«Было подозрение, что я сломал ногу. В тайском климате любая травма становится фатальной. А потом, когда уже я почувствовал, что ногу приходится волочить во время шоу, я подумал: «Видимо, это звоночек». Ну, и температура 39. Я всегда, в принципе, живу с этой температурой, поэтому на это я не обратил внимания», — поделился Владимир.После возвращения домой телеведущему пришлось заняться лечением. Ему потребовались прививки от столбняка, а также два хирургических вмешательства.
При этом сам Маркони признался, что даже высокая температура не стала для него поводом остановить участие в проекте. Несмотря на ухудшение самочувствия, он продолжал проходить испытания.