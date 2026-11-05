«Ногу приходилось волочить»: Маркони рассказал о проблемах со здоровьем на реалити-шоу

05 ноября 2026, 13:44

Владимир Маркони получил травмы на съемках «Трех островов» и перенес операции

Владимир Маркони (Фото: Instagram* / @markonivladimirrr)

Участие Владимира Маркони в реалити-шоу «Три острова» обернулось для него серьезным испытанием не только эмоционально, но и физически. Во время съемок телеведущий получил травмы, которые впоследствии потребовали медицинского вмешательства. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Маркони рассказал, что в какой-то момент врачи заподозрили у него перелом ноги. По его словам, в условиях тайского климата даже небольшие повреждения могут обернуться серьезными последствиями.





«Было подозрение, что я сломал ногу. В тайском климате любая травма становится фатальной. А потом, когда уже я почувствовал, что ногу приходится волочить во время шоу, я подумал: «Видимо, это звоночек». Ну, и температура 39. Я всегда, в принципе, живу с этой температурой, поэтому на это я не обратил внимания», — поделился Владимир.