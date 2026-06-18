«Давайте устроим кастинг мужа для Бузовой»: Гордон выступила с неожиданной инициативой

18 июня 2026, 13:13

Катя Гордон решила найти мужа для Ольги Бузовой

Катя Гордон (Фото: Instagram* / @katyagordon)

Катя Гордон публично поддержала Ольгу Бузову и заявила, что готова помочь ей устроить личную жизнь. Во время одного из светских мероприятий Гордон пожелала телеведущей скорейшего выздоровления и выразила надежду, что ей наконец повезёт в любви. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По мнению юриста, Бузова заслуживает счастливых отношений, а многочисленные жизненные испытания лишь подчёркивают её стойкость и характер.





«Я считаю, что энергия всей России должна обратиться к Оле Бузовой — она должна вылечиться и найти мужа. Она клевая, искренняя девчонка, какая есть, и вот единственное, что я ей желаю — чтобы просто ей повезло. Есть какой-то момент невезения, Господь испытывает — вот тех, кого он не любит, он не испытывает. А Оле он дает... постоянно — то это сломает, то то не повезет. Это признак того, что человек избранный. Ребят, давайте устроим общемировой кастинг мужа для Оли Бузовой, я буду отбирать мужчин, судимость, долги проверять», — объявила Катя на дне рождения Даниэля Вегаса.