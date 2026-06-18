Суд огласил приговор блогеру Александре Митрошиной
Тверской районный суд Москвы приговорил блогера Александру Митрошину к трем годам условно по делу об отмывании денег. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Корреспондент передал из зала суда, что приговор огласили по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК. Прокуратура просила для россиянки три года колонии и штраф в 900 тысяч рублей. На заседание пришли около десяти родственников подсудимой.
Разбирательство по делу Александры идет уже не первый год. Сначала внимание правоохранительных органов привлекли налоговые нарушения. По версии следствия, блогер получила свыше 127 миллионов рублей и уклонилась от уплаты обязательных платежей в бюджет. Позже расследование получило новое развитие. Следователи пришли к выводу, что часть этих средств Митрошина легализовала через сделки с недвижимостью. В материалах дела фигурируют финансовые документы, показания свидетелей и результаты проверок. По версии обвинения, деньги, происхождение которых вызвало вопросы, пошли на покупку объектов недвижимости в Москве.
Читайте также: