Суд огласил приговор блогеру Александре Митрошиной

18 июня 2026, 13:03

Суд в Москве назначил Александре Митрошиной три года условно

Александра Митрошина (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Тверской районный суд Москвы приговорил блогера Александру Митрошину к трем годам условно по делу об отмывании денег. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».