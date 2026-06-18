Творчество вместо прибыли: кинокомпания Гоши Куценко показала скромные финансовые результаты
Гоша Куценко заработал 51 тысячу рублей на своей кинокомпании
Гоша Куценко, настоящее имя которого — Юрий Куценко, остаётся не только востребованным артистом, но и совладельцем кинобизнеса. Ему принадлежит доля в компании «Кинокомпания "Сцена"», которая занимается производством фильмов, сериалов и телевизионных программ. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Компания работает с 2010 года. Сам Куценко владеет 13,89% бизнеса, тогда как контрольный пакет находится у его партнёра Андрея Новикова. Таким образом, актёр участвует в проекте как совладелец и творческий руководитель.
Ранее артист объяснял свой интерес к режиссуре и продюсированию стремлением выйти за рамки привычного актёрского амплуа.
«Я понял, что нахожусь в той стадии своего актерского развития, когда уже нужно куда-то двигаться. Я чаще начинаю уже играть самого себя. Была какая-то картина, меня упомянули как актера, и я понял, что шлейф каких-то моих комедийных ролей, стрелялок мешает. Сейчас я должен думать о старости, поэтому хочу снимать кино», — говорил актер в одном из интервью.Однако финансовые показатели компании за последний отчётный период оказались достаточно скромными. По итогам 2025 года выручка составила 292 тысячи рублей, что значительно меньше результата предыдущего года. Чистая прибыль предприятия достигла 51 тысячи рублей.
При этом ранее компания переживала ещё более сложный период: в 2023 году её финансовый результат был отрицательным, а убыток составил 2,4 миллиона рублей. Несмотря на это, у организации отсутствуют сведения об арбитражных спорах, исполнительных производствах и серьёзных налоговых претензиях.