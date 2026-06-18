Творчество вместо прибыли: кинокомпания Гоши Куценко показала скромные финансовые результаты

18 июня 2026, 12:41

Гоша Куценко заработал 51 тысячу рублей на своей кинокомпании

Гоша Куценко (Фото: Instagram* / @goshakutsenko_official)

Гоша Куценко, настоящее имя которого — Юрий Куценко, остаётся не только востребованным артистом, но и совладельцем кинобизнеса. Ему принадлежит доля в компании «Кинокомпания "Сцена"», которая занимается производством фильмов, сериалов и телевизионных программ. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Компания работает с 2010 года. Сам Куценко владеет 13,89% бизнеса, тогда как контрольный пакет находится у его партнёра Андрея Новикова. Таким образом, актёр участвует в проекте как совладелец и творческий руководитель.



Ранее артист объяснял свой интерес к режиссуре и продюсированию стремлением выйти за рамки привычного актёрского амплуа.





«Я понял, что нахожусь в той стадии своего актерского развития, когда уже нужно куда-то двигаться. Я чаще начинаю уже играть самого себя. Была какая-то картина, меня упомянули как актера, и я понял, что шлейф каких-то моих комедийных ролей, стрелялок мешает. Сейчас я должен думать о старости, поэтому хочу снимать кино», — говорил актер в одном из интервью.