«Диктатор и главный в семье»: Собчак неожиданно высказалась о Богомолове

18 июня 2026, 12:03

Ксения Собчак раскрыла детали отношений с Константином Богомоловым

Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

Ксения Собчак прокомментировала распространённые представления о своих отношениях с супругом, режиссёром Константином Богомоловым. По словам телеведущей, общественное мнение о распределении ролей в их семье сильно отличается от реальности.





В шоу «Что о тебе думают?» Собчак отметила, что многие считают её доминирующей стороной в браке, однако сама она описывает ситуацию иначе. Телеведущая заявила, что именно муж играет ведущую роль в семье, а ей такой формат отношений комфортен.





«Про нашу пару есть клише: Собчак — баба с плеткой, а Богомолов — интеллигентный, худощавый, вытащенный из подвала. Друзья, это вообще не так! Костя — диктатор, абьюзер и главный в семье. И именно это мне и нравится, что наконец появился мужчина, который произвел укрощение строптивой», — поделилась Собчак в шоу «Что о тебе думают?» — отметила журналистка.