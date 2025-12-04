Костя Цзю встал на защиту Долиной и призвал засудить всех критиков

04 декабря 2025, 08:55

Костя Цзю: Ни у кого нет морального права осуждать Долину

Лариса Долина (Фото: Инстаграм* @larisa.dolina.official)

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю вступился за народную артистку Ларису Долину после истории с квартирой. Об этом сообщает Sport24.





Спортсмен задался вопросом, почему исполнительница должна вернуть деньги.





«Что значит, Долину критикуют? Ее ограбили, еще и критикуют? Я засудил бы их за это дело, знаете на сколько…» — заявил он.