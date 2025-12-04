Костя Цзю встал на защиту Долиной и призвал засудить всех критиков
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю вступился за народную артистку Ларису Долину после истории с квартирой. Об этом сообщает Sport24.
Спортсмен задался вопросом, почему исполнительница должна вернуть деньги.
«Что значит, Долину критикуют? Ее ограбили, еще и критикуют? Я засудил бы их за это дело, знаете на сколько…» — заявил он.
Цзю считает, что сейчас никто не имеет морального права осуждать Долину.
Напомним, в марте текущего года суд постановил вернуть Ларисе Долиной квартиру, проданную ею за 112 миллионов рублей. Позже артистка призналась, что сделка была совершена под давлением мошенников. Полина Лурье, купившая эту жилплощадь и считающая себя ее законной владелицей, потеряла право собственности. Деньги за квартиру ей также не вернули.