«Давно его не видела»: Татьяна Буланова намекнула на проблемы с молодым мужем

Татьяна Буланова (фото: соцсети)
Певица Татьяна Буланова намекнула на проблемы с молодым супругом, которого уже очень давно не видела.
В 2023 году Буланова вышла замуж в третий раз. Её новым избранником стал бизнесмен Валерий Руднев, который младше звезды на 19 лет. Однако разница в возрасте не стала помехой для их счастья – артистка не раз называла мужа лучшим и даже взяла себе его фамилию.
В Татьянин день телеведущий Андрей Малахов собрал женщин с этим именем, чтобы поздравить их в эфире программы «Привет, Андрей!». Буланова рассказала, что этот день для неё особенный, как второй день рождения, поскольку муж всегда дарит подарки.
Однако певица отметила, что из-за её гастролей и бизнеса мужа они могут подолгу не видеться. В эфире Татьяна обратилась к Валерию, передала ему привет и сказала, что они уже очень давно не виделись.
Так, мужчина большую часть времени проводит в Москве, где у него развивается бизнес, а у Булановой много концертов в родном Петербурге.
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В Татьянин день телеведущий Андрей Малахов собрал женщин с этим именем, чтобы поздравить их в эфире программы «Привет, Андрей!». Буланова рассказала, что этот день для неё особенный, как второй день рождения, поскольку муж всегда дарит подарки.
Однако певица отметила, что из-за её гастролей и бизнеса мужа они могут подолгу не видеться. В эфире Татьяна обратилась к Валерию, передала ему привет и сказала, что они уже очень давно не виделись.
Так, мужчина большую часть времени проводит в Москве, где у него развивается бизнес, а у Булановой много концертов в родном Петербурге.
«Мы видимся не так уж и часто. Мы пересекаемся, когда я на какие-то съемки или выступления приезжаю в Москву. Ещё я много езжу по городам. После длинного перерыва – почти 12 лет – вернулись к активной гастрольной деятельности, мода на 90-е возвращается», – рассказала Буланова.Читайте также:
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Анастасия Чинкова