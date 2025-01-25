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Никита Кологривый мемом прокомментировал номинацию Юры Борисова на «Оскар»

Никита Кологривый (фото: соцсети)

Никита Кологривый (фото: соцсети)

Все поздравляют Юру Борисова с номинацией на премию «Оскар». Однако Никита Кологривый опубликовал мем, который подписчики интерпретировали по-разному.
В соцсетях артиста показал картинку, на которой изображены Александр Петров, Юра Борисов и сам Кологривый. Около первого стоит подпись «Я достоин «Оскара», около второго – «Я не достоин «Оскара», а у третьего – «Оскар» не достоин меня».

Фото: соцсети



Теперь подписчики гадают, что означает фраза о том, что Борисов не достоин «Оскара». Была ли это шутка или всё-таки мнение Никиты о Юре.

Ранее Александр Петров, который очень мечтал об «Оскаре», также прокомментировал успех Юры Борисова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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