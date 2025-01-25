«Сложно представить более неуместную картину»: Анна Седокова надела подвенечное платье на 40-й день после гибели Яниса Тиммы

Анна Седокова (фото: соцсети)
Анна Седокова снова вляпалась в скандал. Она появится в шоу «Три аккорда», которое выйдет завтра, в подвенечном платье и фате, как раз на 40-й день после смерти своего бывшего мужа Яниса Тиммы.
«Сложно представить себе более неуместную картину, чем Анна Седокова в подвенечном платье после суицида мужа. < ... > В таком виде на экранах страны белая невеста (не путать с черная вдова) появится в шоу на Первом канале», – написали в Telegram-канале «Светский хроник».
Подписчики в комментариях разделились: одни осудили звезду за неуместность её наряда, а другие напомнили, что выпуск снимался задолго до смерти Тиммы, а переснимать его было бы затратно. К тому же, они посчитали, что очередной хайп не будет лишним для артистки.
Кроме того, фолловеры уточнили, что Седокова не совсем является вдовой, поскольку Тимма покончил с собой уже после развода.
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Анастасия Чинкова