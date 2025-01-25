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«У меня обнаружили нарушения. И в центре Москвы отключили газ»: Лолита эмоционально обругала коммунальную компанию

Из-за квартиры Лолиты весь дом в Москве остался без газа
Лолита (фото: соцсети)

Лолита (фото: соцсети)

Певица Лолита сейчас отдыхает с мамой и дочкой в Болгарии. А в это время в её московской квартире произошёл крайне досадный инцидент.
Артистка в соцсетях эмоционально рассказала о случившемся. С ней связалась старшая по дому на Старой Басманной улице, где у Лолиты есть квартира, и рассказала об отключении газа во всех помещениях.

Лолита рассказала, что в доме прошла проверка газа. Она ежегодно проходит её, и газовщики всегда хвалят певицу за исправность газового оборудования. Однако на этот раз специалиста без её спроса пустили в квартиру, и он обнаружил нарушения. В связи с этим, газ отключили во всём доме.



Исполнительница хита «На Титанике» резко высказалась в адрес ГБУ «Жилищник Басманного района». Она пожаловалась, что в подъезде её дома сыпется штукатурка, а все стены и потолок покрыты плесенью. Требуется срочный ремонт, на которые нужны огромные суммы.

«В центре Москвы отключили газ. У людей нет горячей воды, потому что весь дом на газовых колонках, и все готовят на маленьких электроплитках! И это зимой! И вы мне будете рассказывать, что надо "интеллигентно" подбирать слова?», – эмоционально отреагировала певица.
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