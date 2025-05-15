«Давно пора в крутое кино»: Якубович снимется в боди-хорроре

Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович снимется в боди-хорроре «Ням-ням», заявила «Подъему» режиссер Валерия Гай Германика. По ее мнению, Леониду Аркадьевичу «давно пора в крутое кино». Валерия считает артиста «мегакрутым актером». Она уточнила, что ему достанется роль злодея. Мужчина легко согласился сниматься в новой картине.
«Писали изначально под Леонида. Леонид Аркадьевич согласился легко, так как он мегакрутой актёр, и ему давно пора в крутое кино. Образ не такой простой, но он злодей», — прокомментировала Валерия Гай Германика.
Она назвала будущую киноленту «личным манифестом», признавшись, что «устала от рамок». Режиссер пообещала выложить сериал в сеть, если ей не выдадут прокатное удостоверение. Сценарий написал актер Антон Риваль, а идея принадлежит Германике.
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