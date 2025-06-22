«Давно простила. Общаться не хочу»: Рита Дакота высказалась о бывшем супруге Владе Соколовском

22 июня 2025, 20:05

Рита Дакота призналась, что не хочет общаться с экс-супругом Владом Соколовским

Рита Дакота (Фото: Инстаграм* @ritadakota)

Рита Дакота высказалась о бывшем супруге Владе Соколовском. В личном блоге артистка призналась, что не хочет общаться с ним.





После расторжения брака с певцом Рите удалось встретить новую любовь и построить с ним крепкие отношения. Она уточнила, что, несмотря на проблемы и ссоры с бывшим возлюбленным, она его простила. Но Дакота отметила, что налаживать контакт с Соколовским не спешит.



Со слов артистки, Влад и сам не пытается найти в себе силы и принять нового романтического партнера Риты.





«Давно простила. Общаться не хочу не из-за старых обид, а потому что он неуважительно относится к моей семье: как он общается, как разговаривает, ну и по ценностям мы не сходимся. Слишком разные понятия у нас, полярные. А вот его общению с ребенком я никогда не препятствую. Захотел забрать ее на две недели — пожалуйста», — рассказала Дакота.