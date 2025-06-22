«Люблю тебя, моя принцесса»: Роза Сябитова трогательно поздравила внучку с днем рождения

22 июня 2025, 18:56

Телеведущая Роза Сябитова трогательно поздравила внучку с трехлетием

Роза Сябитова (Фото: Телеграм/syabitova_r)

Роза Сябитова поделилась видео с празднования дня рождения своей внучки Мирославы, которой на днях исполнилось три года. Малышка в голубом пышном платье с рукавами-фонариками забежала в комнату, украшенную шарами, и захлопала в ладоши.







«С днем рождения, зайка! Ой, все подарки упали», — слышится голос матери за кадром.

«Поздравьте нас с днем рождения! Нам три года! Так искренне радоваться и благодарить могут только дети. Я люблю тебя, моя принцесса!» — подписала ролик 63-летняя телеведущая в своем телеграм-канале.