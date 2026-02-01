«Популярность на ровном месте»: Юрий Лоза объяснил феномен Кадышевой и Булановой

01 февраля 2026, 17:03

Лоза связал новую волну популярности Кадышевой и Булановой с вирусными роликами

Юрий Лоза (Фото: Instagram* @lozayury)

Композитор и певец Юрий Лоза в разговоре с msk1.ru объяснил популярность Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой вирусными роликами.





Лоза отметил, что Буланова долгое время оставалась на втором плане, а широкую известность получила после ролика о «ленивых танцорах».

«Так же и у Кадышевой — пела она свои песни, эти народные, которые были мало кому нужны, а потом вышел вирусный ролик», — объяснил он.

«У меня и так всё есть: есть где жить, есть на чём ездить, есть на чём играть. Я уже был везде», — подчеркнул певец.