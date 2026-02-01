«Популярность на ровном месте»: Юрий Лоза объяснил феномен Кадышевой и Булановой
Лоза связал новую волну популярности Кадышевой и Булановой с вирусными роликами
Композитор и певец Юрий Лоза в разговоре с msk1.ru объяснил популярность Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой вирусными роликами.
Лоза отметил, что Буланова долгое время оставалась на втором плане, а широкую известность получила после ролика о «ленивых танцорах».
«Так же и у Кадышевой — пела она свои песни, эти народные, которые были мало кому нужны, а потом вышел вирусный ролик», — объяснил он.Музыкант утверждает, что интерес аудитории к этим исполнительницам вызвали именно видеоматериалы, а не музыкальное содержание. Артист добавил, что другие представительницы народного жанра не смогли повторить подобный успех. Сам Лоза заявил, что не намерен использовать такой способ продвижения.
«У меня и так всё есть: есть где жить, есть на чём ездить, есть на чём играть. Я уже был везде», — подчеркнул певец.В материале «Радио 1» рассказываем, как сейчас живёт Юрий Лоза.