Достижения.рф

«Популярность на ровном месте»: Юрий Лоза объяснил феномен Кадышевой и Булановой

Лоза связал новую волну популярности Кадышевой и Булановой с вирусными роликами
Юрий Лоза (Фото: Instagram* @lozayury)

Композитор и певец Юрий Лоза в разговоре с msk1.ru объяснил популярность Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой вирусными роликами.



Лоза отметил, что Буланова долгое время оставалась на втором плане, а широкую известность получила после ролика о «ленивых танцорах».

«Так же и у Кадышевой — пела она свои песни, эти народные, которые были мало кому нужны, а потом вышел вирусный ролик», — объяснил он.
Музыкант утверждает, что интерес аудитории к этим исполнительницам вызвали именно видеоматериалы, а не музыкальное содержание. Артист добавил, что другие представительницы народного жанра не смогли повторить подобный успех. Сам Лоза заявил, что не намерен использовать такой способ продвижения.
«У меня и так всё есть: есть где жить, есть на чём ездить, есть на чём играть. Я уже был везде», — подчеркнул певец.
В материале «Радио 1» рассказываем, как сейчас живёт Юрий Лоза.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0