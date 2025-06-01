Валерия взяла под контроль тренировки Иосифа Пригожина: «А то у него одни отговорки»

01 июня 2025, 22:08

Валерия решила лично тренировать забросившего тренировки Иосифа Пригожина

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Инстаграм* @valeriya)

Еще в апреле продюсер Иосиф Пригожин заявлял, что занимается спортом два-три раза в неделю, делает растяжку. Он даже отмечал, что «было бы клево утереть нос Волочковой». Продюсер даже поспорил со своей семьей, что до лета сядет на шпагат.





Судя по всему, теперь Пригожину приходится начинать путь к прекрасной растяжке заново. Валерия опубликовала видео домашней тренировки супруга под ее чутким руководством.





«Решила с мальчиком позаниматься, а то у него одни отговорки — тренер занят», — подписала исполнительница хита «Часики» ролик, появившийся в ее личном блоге.

«Регулярность — залог успеха!», «Держитесь, Иосиф! Валерии — они такие, не отстанут», «У Валерии не забалуешь. Все-таки посадит на шпагат», — написали фолловеры.