«Она ждала миллиардера, а получила миллионера»: Меган Маркл разочаровалась в королевской семье и лично в принце Гарри

02 июня 2025, 01:43

Меган Маркл разочаровалась в королевской семье и лично в принце Гарри

Меган Маркл (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

У супруги принца Гарри не оправдались ожидания от совместной жизни с членом королевской семьи. Меган Маркл решила оставить актерскую карьеру, но теперь, видимо, жалеет о своем решении.





С таким заялением выступил эксперт по королевской семье Том Куинн. В своей книге он поведал рассказ источника, который поделился подробностями разочарования Маркл.





«Она ждала миллиардера, а получила миллионера», — пишет Куинн.

«Затем появился Ноттингемский коттедж. Меган предполагала, что после замужества она будет жить либо в Букингемском дворце, либо в Виндзорском замке. Она была в ужасе, обнаружив себя в этом маленьком доме, без прислуги», — рассказывает Куинн.