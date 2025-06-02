«Она ждала миллиардера, а получила миллионера»: Меган Маркл разочаровалась в королевской семье и лично в принце Гарри
Меган Маркл разочаровалась в королевской семье и лично в принце Гарри
У супруги принца Гарри не оправдались ожидания от совместной жизни с членом королевской семьи. Меган Маркл решила оставить актерскую карьеру, но теперь, видимо, жалеет о своем решении.
С таким заялением выступил эксперт по королевской семье Том Куинн. В своей книге он поведал рассказ источника, который поделился подробностями разочарования Маркл.
«Она ждала миллиардера, а получила миллионера», — пишет Куинн.
Как оказалось, Меган переоценила финансовые возможности принца Гарри. С каждым днем ее ожидания рушились все сильнее, а реальной членства в королевской семье оказалась не столь радужной.
«Затем появился Ноттингемский коттедж. Меган предполагала, что после замужества она будет жить либо в Букингемском дворце, либо в Виндзорском замке. Она была в ужасе, обнаружив себя в этом маленьком доме, без прислуги», — рассказывает Куинн.
Особняк, про который пишет эксперт, имеет площадь в 120 квадратных метров. В нем имеются две спальни, две гостиные, ванная и небольшой сад.
Из-за разрушавшихся илюзий Меган сразу начала предъявлять претензии. Особенно ее возмутил тот факт, что принц Уильям и Кейт Миддлтон проживают в особняке побольше. Куинн пишет, что именно Маркл вызвала у Гарри чувство «запасного» сына, тем самым настроив его против королевской семьи. Один из бывших сотрудников дворца рассказал эксперту, что с появлением Меган в Букингемском дворце начались раздоры.