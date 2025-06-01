Молодая жена Александра Цекало показала фото с пляжа
Жена Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала фото с пляжа
Супруга продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин показала, как отдыхает в первый день лета.
Возлюбленная шоумена опубликовала несколько фотографий с пляжа. Девушка позировала в открытом купальнике с узором, шляпе и утемненных очках.
«Это документальный фильм из трех частей, в котором я рассказываю о том, как я сижу. Добро пожаловать», — подписала одну из публикаций Эрвин.
На снимке супруга Цекало загорала на шезлонге и улыбалась, смотря в камеру.
Напомним, продюсер Александр Цекало женился на художнице Дарине Эрвин в 2019 году, после чего эмигрировал в Штаты. Там же пара сыграла свадьбу, а медовый месяц провела в Италии. После этого шоумен пропал из российского медиапространства. Дарина развивается в сфере искусства — пишет картины и пробует построить карьеру в кино.
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