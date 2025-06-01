Молодая жена Александра Цекало показала фото с пляжа

01 июня 2025, 22:27

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала фото с пляжа

Дарина Эрвин (Фото: Инстаграм* @darina.ervin)

Супруга продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин показала, как отдыхает в первый день лета.





Возлюбленная шоумена опубликовала несколько фотографий с пляжа. Девушка позировала в открытом купальнике с узором, шляпе и утемненных очках.



Дарина Эрвин (Фото: Инстаграм* @darina.ervin)





«Это документальный фильм из трех частей, в котором я рассказываю о том, как я сижу. Добро пожаловать», — подписала одну из публикаций Эрвин.