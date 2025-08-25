«Обогрела меня»: Филипп Киркоров признался в чувствах к одной женщине
Киркоров признался, что робеет как подросток перед Долиной
Филипп Киркоров рассказал, какие чувства испытывает к Ларисе Долиной на ее творческом вечере в рамках фестиваля «Новая волна». Об этом пишет издание Super.ru.
Поп-король признался, что до сих пор робеет как подросток перед артисткой, ставшей его наставницей в начале карьеры. Их знакомство состоялось, когда ему было всего 15 лет — в то время он часто сопровождал ее на гастролях.
«Лариса Александровна меня обогрела, многому научила. Я ездил с ней по всем городам, наблюдал за репетициями, учился мастерству», — поделился Филипп.Заодно он вспомнил, как в середине 1980-х пытался найти для исполнительницы дефицитные джинсы, которые почти были недоступны в Болгарии. В итоге ему удавалось доставать их «из-под прилавка» через связи.
Также Киркоров подчеркнул, что Долина одна из первых поддержала его после недавнего падения на сцене. Напомним, от хейта и насмешек его защищал и Сосо Павлиашвили.