Компания Анастасии Макеевой подвела первые итоги: прибыль составила почти 800 тысяч рублей
Анастасия Макеева успешно развивает собственный бизнес в музыкальной сфере. Как выяснил «Звездач», её компания ООО «ПЦ "Крылья"», зарегистрированная в ноябре 2024 года, завершила первый год работы с положительными финансовыми результатами.
Согласно данным, чистая прибыль предприятия составила 771 тысячу рублей, а общая выручка достигла 925 тысяч рублей.
Основным направлением деятельности компании являются звукозапись и издание музыкальных произведений. Единственным учредителем ООО остаётся сама актриса.
С января 2025 года должность генерального директора компании занимает супруг Макеевой — Роман Мальков, который участвует в управлении семейным проектом. Так, помимо работы в театре и кино, Макеева продолжает успешно развивать и собственное дело в музыкальной индустрии.
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