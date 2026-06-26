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Компания Анастасии Макеевой подвела первые итоги: прибыль составила почти 800 тысяч рублей

Анастасия Макеева заработала 771 тысячу рублей на музыкальном бизнесе
Анастасия Макеева (Фото: Instagram* / @makeevan)

Анастасия Макеева успешно развивает собственный бизнес в музыкальной сфере. Как выяснил «Звездач», её компания ООО «ПЦ "Крылья"», зарегистрированная в ноябре 2024 года, завершила первый год работы с положительными финансовыми результатами.



Согласно данным, чистая прибыль предприятия составила 771 тысячу рублей, а общая выручка достигла 925 тысяч рублей.

Основным направлением деятельности компании являются звукозапись и издание музыкальных произведений. Единственным учредителем ООО остаётся сама актриса.

С января 2025 года должность генерального директора компании занимает супруг Макеевой — Роман Мальков, который участвует в управлении семейным проектом. Так, помимо работы в театре и кино, Макеева продолжает успешно развивать и собственное дело в музыкальной индустрии.

Софья Метелева

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