Компания Анастасии Макеевой подвела первые итоги: прибыль составила почти 800 тысяч рублей

26 июня 2026, 15:42

Анастасия Макеева заработала 771 тысячу рублей на музыкальном бизнесе

Анастасия Макеева (Фото: Instagram* / @makeevan)

Анастасия Макеева успешно развивает собственный бизнес в музыкальной сфере. Как выяснил «Звездач», её компания ООО «ПЦ "Крылья"», зарегистрированная в ноябре 2024 года, завершила первый год работы с положительными финансовыми результатами.