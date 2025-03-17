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«Даже хейта не заслуживает»: Татьяна Брухунова показала образ за 800 тыс. рублей и нарвалась на критику

Хейтеры обрушились с критикой на Татьяну Брухунову в образе за 800 тысяч рублей
Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)

Молодая супруга Евгения Петросяна вновь оказалась в центре скандала, выложив фото в образе за 800 тысяч рублей. Хейтеры назвали её «странной женщиной» в таком виде.
Татьяна Брухунова позировала в пальто за 30 тысяч рублей, жилете за 100 тысяч, леопардовых штанах за 17 тысяч и носках за 25 тысяч. Также у неё были две сумки стоимостью 90 и 500 тысяч. А обувь женщины оценили в 24 тысячи рублей.

Также на Татьяне была кепка, но её стоимость узнать не удалось. По словам неназванного источника, головной убор взят «из закромов Петросяна».

Образ не пришёлся по вкусу поклонникам, которые сразу же прозвали Брухунову клоуном, сравнив с артистом цирка Олегом Поповым.

«Даже хейта не заслуживает эта странная женщина», «Обувь такая, будто в автобусе ноги оттоптали», – написали в комментариях под постом.
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Приставал к девушке и стал секс-символом шоу «Битва экстрасенсов»: скандалы Олега Шепса и как выглядит его тайная избранница
17 марта 2025, 15:34

Олег Шепс (Фото: Телеграм @olegshepsoriginal)

После выхода на экраны 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» зрители полюбили харизматичного медиума Александра Шепса. А вот с началом 21-го сезона проекта Шепс получил огромную популярность. Только в этот раз все говорили не об Александре, публика была очарована Олегом, младшим братом медиума. За яркую внешность его уже прозвали секс-символом шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Биография Олега Шепса, его личная жизнь и отношения со старшим братом — в материале «Радио 1».

«Экстрасенсорные способности» появились в раннем возрасте

Олег Шепс появился на свет 29 апреля 1998 года в Самаре. Медиум стал пятым и самым младшим ребенком в многодетной семье. Мама Олега Людмила получила медицинское образование, но многие жители Самары знают ее как таролога. Помимо прочего, женщина уверяет, что у нее есть дар ясновидения. Известно, что отец семейства не связан с эзотерикой. Однако кем именно он работает, неизвестно: по одним данным, он трудится смотрителем на кладбище, а по другим — бизнесмен или инженер.

Сам Олег признавался, что в детстве хулиганил и нередко показывал свой характер в детском саду и школе. В подростковом возрасте Шепс заинтересовался паркуром: это чуть не стоило ему здоровья, когда он получил травму из-за неправильно выполненного трюка. После падения Олег сам добрался до дома и позвонил маме с папой, после чего его госпитализировали. Медики диагностировали у парня перелом позвоночника. В больнице Шепс лежал два месяца, а еще один провел дома. После травмы он перестал заниматься паркуром, но спорт не бросил и отдал предпочтение единоборствам, плаванию.

Олег Шепс (Фото: Телеграм @olegshepsoriginal)

Еще Олега Шепса привлекало творчество, особенно музыка и рисование. После окончания школы медиум поступил в Самарский государственный технический университет. Во время учебы молодой человек подрабатывал в магазине эзотерики у брата Александра. Как отмечал Олег Шепс, «экстрасенсорные способности» у него появились в 3-4 года: якобы тогда он в первый раз увидел неких «сущностей» рядом со своей кроватью. Тогда же он выяснил, что подобные способности есть и у его старшего брата Александра. У других детей в семье такого дара не было.

Олег не верит, что экстрасенсорные способности достались ему от мамы и отрицает влияние генетики на свой дар. По словам медиума, свой первый спиритический сеанс он провел в 15 лет. Тогда у его друзей возникли проблемы, которые, как уточнял Олег, можно было решить лишь с помощью контакта с духами.

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Личную жизнь держит в тайне

О личной жизни младшего Шепса известно немного: медиум просит прессу не беспокоить его вопросами на эту тему. Но многие полагают, что у молодого человека есть пара. Во время съемок «Битвы экстрасенсов» люди судачили о его романе с коллегой Ириной Игнатенко.﻿ Потом Олег опроверг эти слухи, подчеркнув, что с девушкой он не встречался.

При этом на съемках шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» фанаты Шепса опять заговорили о его отношениях. На этот раз Олег объяснил, что у него действительно был роман, но уточнил, что расстался с девушкой еще осенью 2022-го. Осенью 2024 года в эфире шоу «Битва экстрасенсов. Реванш», где Олег Шепс был в жюри, он поделился, что пережил предательство возлюбленной. Тогда ведущий Марат Башаров спросил медиума, свободно ли его сердце в настоящий момент, и Шепс ответил «да».

Потом фанаты заподозрили, что у экстрасенса роман с блогером Дианой Астер, но подтверждений этим предположениям не нашлось. К слову, в 2024 году экстрасенс стал крестным отцом ребенка своего давнего товарища Даниила и его супруги Елены.

Диана Астер (Фото: Телеграм @dom_di2)

Олег Шепс на «Битве экстрасенсов»

Медиум стал участником 21-го сезона шоу «Битва экстрасенсов», который вышел в сентябре 2020 года. По словам Олега Шепса, на проект он пришел, чтобы продемонстрировать свои «сверхъестественные способности», помочь другим и посоревноваться со старшим братом Александром. Александр Шепс сразу объявил, что помогать Олегу во время прохождения испытаний не станет, но готов делиться опытом и ценными советами.

В первом выпуске шоу участникам предложили пройти стандартное для «Битвы экстрасенсов» испытание: сказать, в багажнике какой машины прячется человек. Шепс не смог его выполнить, но все же стал звездой выпуска, поразив всех своими способностями общения с миром духов.

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На другом испытании экстрасенсы должны были раскрыть личность «мистера Х». Олег почувствовал, что это красивая женщина, а еще описал цвет ее волос и глаз. Помимо прочего, экстрасенс раскрыл, что она находится в отношениях с неким мужчиной, который не нравится ее матери. «Мистером Х» была Ольга Бузова: артистка осталась под впечатлением от работы медиума, но никак не прокомментировала его последнее заявление. На проекте Олег позиционировал себя как «медиум, взаимодействующий с энергией страха» и быстро очаровал публику. Он стал финалистом вместе Марьяной Романовой, Максимом Рапопортом и Михаилом Федоровым и победил по итогам зрительского голосования.

Олег Шепс (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» )

Олег Шепс на шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Скандал с Владом Череватым

В 2023 году начались съемки нового шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», участниками которого стали победители и финалисты разных сезонов «Битвы экстрасенсов». На проект пригласили Олега Шепса и его старшего брата Александра (победителя 14-го сезона). Помимо них, в шоу снимались еще семь медиумов. Олег признавался, что участие в «Битве» давалось непросто: экстрасенсу не нравились частые перелеты из города в город, а ожидание новых испытаний вызывало стресс. Но как только работа начиналась, Шепс ощущал спокойствие, а когда выполнял задачу — чувствовал прилив сил.

В суперфинале программы появился лишь один из братьев — Олег. Его соперниками стали Влад Череватый, Виктория Райдос и Дмитрий Матвеев.

Олег Шепс (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2 сезон)

По результатам зрительского голосования победу в проекте одержал Влад Череватый: Олег Шепс отстал от него на 3 процента голосов. Но Череватый решил отдать первое место медиуму, а тот захотел разделить награду с Владом. В результате экстрасенсы впервые за всю историю шоу разделили между собой первое место.

При этом ладили Влад и Олег не всегда: еще в первом выпуске Шепсы и Череватый почти подрались. Влад проходил испытание в одной тройке с Александром — он нелестно высказался о его способностях. Тогда Череватый заявил, что хочет уйти, дабы не слушать комментарии «чего-то непонятного, сорокалетнего». В конфликт вмешался Олег и объявил, что не позволит никому оскорблять своего брата. Словесная перепалка чуть не переросла в драку, а потом Влад покинул проект (но позже вернулся). В 2024 году Олег Шепс стал частью второго сезона шоу «Экстрасенсы. Реванш» в качестве судьи.

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Просил чипсы и приставал к девушке

В начале 2025 года на телеканале ТНТ стартовал новый сезон «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Зрители снова увидели Олега и Александра Шепсов.

«Во втором сезоне мне интересно наблюдать за теми, с кем раньше не удавалось взаимодействовать, поэтому с нетерпением жду встречи с новыми участниками», — делился в интервью Олег.

В настоящее время второй сезон еще не закончился: к моменту публикации материала публика увидела восемь эпизодов. В одном из них участники шоу поехали в поселок Новый Рогачик под Волгоградом. Члены проживающей там многодетной семьи жаловались, что в их квартире обитают некие призраки. Супруги боялись, что потусторонние силы могут навредить их детям, и попросили экстрасенсов выяснить, почему они продолжают показываться. В выпуске снимались три медиума: Олег Шепс, Соня Егорова и Виктория Райдос. Каждый из экстрасенсов придерживался своей версии происходящего.

Соня Егорова и Олег Шепс (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2 сезон)

Так, питерская «ведьма» Соня Егорова объявила, что в квартире обитает способная менять внешний вид «сущность». Она уверяла, что в появлении «призрака» виновата покойная бабушка хозяйки, которая якобы занималась колдовством. Следующим к заданию приступил Олег Шепс. Он сказал, что там живет сразу несколько духов. Медиум «позволил им вселиться в себя», чтобы узнать, что потусторонним силам нужно. После «подселения сущности» Шепс начал вести себя странно: сначала, как ребенок, просил чипсы и искал их по всей квартире, а затем начал приставать к племяннице хозяйки.

Экстрасенс поделился, что в его теле «побывал» некто по имени Антон, который умер 40 лет назад. По словам Олега, дух, которому на момент гибели было 3 дня или 3 недели, остался в многодетной семье, поскольку считает хозяев квартиры своими родителями. При этом он объяснил, что никакого родства между ними нет.

Виктория Райдос (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2 сезон)

Версия Виктории Райдос оказалась похожа на версию Олега Шепса, но медиум утверждала, что «призрак» был родственником жильцов квартиры. А именно — первенцем матери хозяйки. Когда женщина заявила, что не знает ничего о якобы существовавшем старшем брате, Райдос продолжила настаивать на своем. Виктория сказала, что мать хозяйки родила в 15 лет, но малыш долго не прожил. И именно он теперь обитает в квартире и пытается стать частью семьи своей сестры.

После того как все экстрасенсы озвучили свои версии, они поехали на кладбище. Олег уверял, что услышал детский плач, и подбежал к могиле: на надгробии он увидел надпись, которая гласила, что там покоится мальчик по имени Антон — он скончался примерно 40 лет назад после трех дней жизни. По словам Шепса, именно этот дух преследовал семью, и обещал, что после проведенного им обряда все закончится.

Александр Шепс (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2 сезон)

Соперничество братьев Шепсов

В начале первого сезона «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Александр Шепс оказался не в восторге от появления на проекте младшего брата. Медиум объявил, что ему было интересно посоревноваться Олегом, но он считал его слишком молодым для некоторых вещей.

Однако с каждым новым заданием противостояние между родственниками росло. К примеру, в одном из выпусков первого сезона они не сошлись во мнении о том, по какой причине в старинном доме в Орловской области появились «потусторонние силы». Александр полагал, что странности происходят из-за первого владельца особняка — купца Федора Адамова. Олег же настаивал, что купец ни при чем. Когда младший Шепс оказался в финале, он предложил брату место среди лидеров шоу, но тот не согласился.

«Нет, меня предлагать не надо. Это уже бесполезно. Если я прохожу свой путь, я прохожу его сам. А когда мне говорят: «У вас есть шанс, давайте мы проголосуем, и вы попробуете», — это меня оскорбляет», — говорил Александр.

Олег Шепс и Александр Шепс (Фото: Телеграм @olegshepsoriginal)

Во 2-м сезоне проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Шепсы успели вместе поучаствовать в одном выпуске. Тогда обошлось без скандалов. На общем консилиуме братья даже поддержали методы работы друг друга.

В интервью Александр Шепс подчеркивал, что между ним и Олегом совершенно отсутствуют недопонимания, а все насмешки друг над другом — обычный «троллинг от сердца». Медиум признался, что в первом сезоне его смущало присутствие брата, поскольку он не понимал, как оценивать его в качестве соперника. Александр уточнил, что в настоящее время видит в нем полноценного конкурента, которому все равно продолжает сопереживать.

«Мое личное отношение к брату не в силах изменить ни посторонние люди, ни какой-либо проект и ничто в общем и целом. Оно остается теплым и родным», — признался младший Шепс.

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Олег Шепс сейчас

Творчество

В 2021 году медиум порадовал своих фанатов несколькими музыкальными композициями. В их числе была песня «Ты где?», которую Олег посвятил покойному товарищу. В 2024-м у Шепса вышел новый трек под названием «Лед». Еще экстрасенс занимается живописью. Олег подчеркивал, что некоторые его картины — это лишь результат выплеска эмоций. В то же время в другие холсты он закладывает некий «магический смысл», добавляя на полотна собственную кровь.

В одной из бесед с журналистами Шепс признавался, что собирается делать свои подкасты и вести тревел-шоу по неизведанным местам России, а еще работать над шоу об аномальных зонах. При этом медиум объяснил, что, несмотря на огромные планы и амбиции, времени для их воплощения у него пока мало.

Эзотерика

Олег Шепс — владелец собственного маленького интернет-магазиноа «Магия внутри», где можно приобрести «заговоренные» обереги, амулеты и украшения, которые якобы защищают владельцев и направляют весь направленное на них зло обратно к недоброжелателям.

Олег Шепс (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2 сезон)

В магазине Шепса можно купить даже куклу вуду. Например, чтобы стать обладателем «Духа леса» и привлечь в свою жизнь преданного возлюбленного, придется заплатить 15 тысяч рублей.

«Влияние вуду-помощника способно даровать притягательность, взгляды восхищения, легкость, грацию и манящую сексуальную энергию. Мощный заговор способствует созиданию магии обольщения и энергии привлекательности», — говорится в описании к оберегу.

В настоящее время медиум ведет частную практику, оказывает эзотерические услуги. После участия в «Битве» Шепс предупредил фанатов, что от его имени стали создавать фейковые аккаунты в соцсетях. Он объявил, что не берет предоплату за свои услуги и принимает людей абсолютно бесплатно. Недавно Олег Шепс представил поклонникам свою первую книгу, посвященную астрологии — «Ты и есть магия».

«Магия скрывает в себе множество тайн и загадок, а тот, кто обладает особым даром, способен раскрывать их и использовать во благо.Но быть экстрасенсом — это не только обладать способностями предвидения или уметь контактировать с мертвыми, но быть открытым к новому и иметь смелость смотреть на мир другими глазами», — гласит описание к книге.

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Вера Сотникова раскрыла, почему перестала появляться в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Сотникова не снимается в «Экстрасенсах. Битве сильнейших» из-за тяжёлых условий
17 марта 2025, 15:34

Вера Сотникова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Вера Сотникова давно не появлялась в шоу «Битвы экстрасенсов». 64-летняя актриса театра и кино рассказала, что произошло.
Артистка присоединилась к команде ведущих шоу «Битва экстрасенсов» в 2007 году. Позже она вошла в состав жюри проекта «Экстрасенсы. Реванш». Сейчас идёт второй сезон программы «Битва сильнейших», в котором Сотникова по непонятным причинам отсутствует.

Спустя три года отсутствия в соцсетях Сотникова опубликовала пост. Актриса комедии «Самая обаятельная и привлекательная» представила архивную фотографию и пообщалась с поклонниками. Многие фанаты стали интересоваться, почему Сотникова покинула мистический проект. А некоторые даже предположили, что она могла уволиться с телеканала ТНТ.

Актриса поспешила успокоить общественность, заявив, что не уходила из шоу. А причиной её отсутствия является то, что продюсеры жалеют Веру Михайловну и не отправляют её на съёмки в тяжёлых условиях. При этом звезда отметила, что абсолютно готова к труду в любых условиях.

«Часто очень далеко лететь, холодно, иногда без удобств. Съёмки длятся 16-18 часов. Нужно долго стоять, много ходить, бегать. Я не против экстрима. Тем более, я закалённая. Всю жизнь на гастролях. Но продюсерам меня жаль. Мальчишек засылают в далекие дали. Мне, конечно, приятна их забота, но я готова. Да!», – написала Сотникова.
Также артистка заверила, что в новом сезоне «Битвы сильнейших» всё же появится в некоторых выпусках.

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Киркорову грозит болезнь Альцгеймера из-за частых пластических операций
Хирург Мухина: Киркорову может грозить болезнь Альцгеймера
17 марта 2025, 15:17

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

С возрастом пластические операции крайне негативно влияют на здоровье и могут провоцировать развитие смертельных недугов. Об этом предупредила доктор медицинских наук, хирург и косметолог Марият Мухина.
По словам специалиста, Филипп Киркоров слишком часто прибегает к оперативным вмешательствам для сохранения молодости и внешнего вида.

«Мы уже помним его грудные импланты, липосакцию живота, блефаропластику, импланты в бицепсах, ягодицах. С каждым годом каждое вмешательство, в том числе и пластическая хирургия, может иметь серьезные последствия», — отметила Мухина в беседе с Общественной Службой Новостей.
Она предупредила, что наркоз оказывает негативное влияние на центральную нервную систему, что способствует развитию посттравматической энцефалопатии, а в перспективе не исключен риск возникновения болезни Альцгеймера, Паркинсона или деменции, пояснила Мухина.

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«Выдумывают небылицы»: адвокат Добровинский сделал заявление о разводе Абрамова с Алсу
Адвокат Добровинский призвал СМИ не распространять фейки о разводе Алсу
17 марта 2025, 15:14

Алсу и Ян Абрамов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Адвокат Александр Добровинский публично обратился к СМИ в связи с разделом имущества певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. В своём Telegram-канале юрист призвал журналистов не распространять фейки о громком разводе певицы.
«Некоторые СМИ в преддверии самого громкого процесса по разделу имущества (Яна и Алсу Абрамовых) распространяют недостоверную информацию, в том числе от моего имени. Прошу всех успокоиться и дождаться слушания 21 марта 2025 года. Выдумывать небылицы, чтобы повысить свои охваты, уважающим себя СМИ неприлично», – отметил Добровинский.
Защищающий интересы Абрамова адвокат отметил, что за последние несколько недель не давал никаких интервью и комментариев, а значит все появляющиеся в СМИ сообщения от его имени – недостоверные.

Также Добровинский призвал журналистов уважать тишину, которую выбрали обе стороны бракоразводного процесса.

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Измены, развод с Брежневой и депрессия: как сейчас живет Константин Меладзе и чем зарабатывает миллионы
17 марта 2025, 14:39

Константин Меладзе (фото: Instagram* / meladzemusic)

После февраля 2022 года знаменитый продюсер и композитор Константин Меладзе уехал за границу. В последние годы он избегал публичных появлений и практически не общался с прессой.
По информации инсайдеров, Меладзе переживал тяжелый жизненный период: развод с женой, потеря стабильного дохода и затяжная депрессия. О том, как живет Константин Меладзе в эмиграции и чем он занимается сегодня, расскажет «Радио 1».

Детство и начало творческого пути Константина Меладзе


Константин Меладзе родился 11 мая 1963 года в курортном Батуми. Его родители Шота Константинович и Нелли Акакиевна были инженерами. В семье также росли брат Валерий Меладзе и сестра Лиана Меладзе.

Интерес к музыке у Константина появился после просмотра фильма «Полонез Огинского» в конце 60-х годов. Его впечатлило всё: актерская игра, музыкальное сопровождение, сюжет. Тогда он решил, что хочет связать свою жизнь с музыкой. Однако, когда он пришел на прослушивание в музыкальную школу, преподаватели вынесли неутешительный вердикт: у него нет слуха и чувства ритма.

Это стало ударом для мальчика, который и без того был замкнутым и заикался. Чтобы преодолеть неуверенность, он начал заниматься спортом. Однако мечту о музыке не оставил: самостоятельно освоил гитару и пианино, а позже стал мульти-инструменталистом.

Константин и Валерий Меладзе (фото: Instagram* / meladzemusic)

После школы Константин Меладзе поступил в Николаевский кораблестроительный институт. После выпуска он работал инженером-проектировщиком в конструкторском бюро, но вскоре его жизнь сделала резкий поворот.

Музыкальная карьера Константина Меладзе


Судьбоносным моментом в жизни композитора стала случайная встреча: один из его друзей увидел его музыкальные наброски и разглядел в них талант. Так Константин Меладзе оказался в студенческой группе «Апрель», где начался его путь в шоу-бизнесе. Тем временем подрос его младший брат Валерий Меладзе, который поддержал Константина и начал заниматься музыкой. Уже в 90-х Константин записал для Валерия множество хитов, которые тот исполняет до сих пор.

Долгое время Константин Меладзе оставался в тени, а его имя было известно лишь в узких кругах. Однако в конце 90-х он начал появляться на публике, а настоящий успех ждал его впереди.

Создание группы «ВИА Гра»


В 2000 году Константину пришла идея создать женскую музыкальную группу с ярким названием «ВИА Гра». Коллектив буквально в считанные месяцы стал популярен. Уже через пару лет «ВИА Гра» превратилась в группу всероссийского масштаба, о которой знал каждый.

Константин Меладзе (фото: Instagram* / meladzemusic)

Этот проект принес Константину Меладзе огромную популярность. Он наконец-то вышел из тени своего брата, стал гастролировать, а позже они с Валерием Меладзе создали совместную шоу-программу на двоих.

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Личная жизнь: 10 лет тайных свиданий


В 90-х Константин Меладзе женился на Яне Сумм, которая родила ему троих детей. Их семья казалась крепкой, однако в 2013 году стало известно о разводе после 19 лет брака. Причина оказалась банальной — другая женщина. Ею стала Вера Брежнева, бывшая участница «ВИА Гры». Их романтические отношения начались еще в 2005 году, но долгое время оставались тайной.

«До сих пор не проходит возмущение от того, что человек совершает поступки какой-то масштабной гадости, строя при этом невинный взгляд или оправдываясь хорошими словами про любовь и заботу. От меня же на протяжении 10 лет все скрывали! Говорили: "Нет, ты что? Мы просто дружим и сотрудничаем!"» — говорила Сумм.

В 2015 году Меладзе и Брежнева официально оформили брак. Их свадьба прошла в Италии в узком кругу, без лишней огласки. Разница в возрасте между супругами составляла 19 лет.

«Моё путешествие среди женщин закончено, я нашёл единственную. Очень переживаю за знакомых, которые разводятся, ведь помню, каково это», — подчёркивал Меладзе.

Константин Меладзе и Вера Брежнева (фото: Instagram* / meladzemusic)

После развода Яна Сумм вновь вышла замуж, а Константин Меладзе продолжил поддерживать детей, как материально, так и творчески.

Слухи о романе с Эрикой Герцег и развод с Верой Брежневой


В 2019 году появились слухи о новом романе Меладзе — на этот раз с участницей «ВИА Гры» Эрикой Герцег. Брежнева лишь отшутилась, заявив, что её муж настолько загружен работой, что у него просто нет времени на романы. Однако в июле 2022 года в СМИ заговорили о возможном разводе пары. В конце 2023 года Вера Брежнева выпустила мини-альбом на украинском языке, официально подтвердив расставание с Константином.

«Конечно, я не люблю выносить на публику сложные моменты своей жизни, но это есть факт, да. Развод — сложно. Вот я сейчас говорю, у меня слезы. Это было сложно» — сообщила певица.

Затяжная депрессия и эмиграция в Италию


После того как в феврале 2022 года Константин Меладзе и Вера Брежнева покинули Россию и переехали в Италию, композитор столкнулся с глубоким эмоциональным кризисом. Развод с Брежневой усугубил его состояние, он потерял стабильный источник дохода и потерял интерес к музыке.

Константин Меладзе (фото: Instagram* / meladzemusic)

По информации от его знакомых, ему предлагали крупный гонорар за написание новой песни, но он отказался, сославшись на полное отсутствие вдохновения, несмотря на финансовые трудности.

Константин Меладзе продолжает зарабатывать в России


Тем не менее, даже несмотря на затяжную депрессию и эмиграцию, Меладзе продолжает зарабатывать деньги в России. Хотя он официально закрыл своё ИП, его компания ООО «Меладзе Мьюзик» продолжает показывать впечатляющие финансовые результаты. Так, по итогам 2024 года прибыль лейбла составила 85,3 миллиона рублей, что почти в пять раз больше, чем в 2023 году, когда доход был всего 16,7 миллиона.

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