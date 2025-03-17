«Даже хейта не заслуживает»: Татьяна Брухунова показала образ за 800 тыс. рублей и нарвалась на критику

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)
Молодая супруга Евгения Петросяна вновь оказалась в центре скандала, выложив фото в образе за 800 тысяч рублей. Хейтеры назвали её «странной женщиной» в таком виде.
Татьяна Брухунова позировала в пальто за 30 тысяч рублей, жилете за 100 тысяч, леопардовых штанах за 17 тысяч и носках за 25 тысяч. Также у неё были две сумки стоимостью 90 и 500 тысяч. А обувь женщины оценили в 24 тысячи рублей.
Также на Татьяне была кепка, но её стоимость узнать не удалось. По словам неназванного источника, головной убор взят «из закромов Петросяна».
Образ не пришёлся по вкусу поклонникам, которые сразу же прозвали Брухунову клоуном, сравнив с артистом цирка Олегом Поповым.
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*запрещён в РФ
Также на Татьяне была кепка, но её стоимость узнать не удалось. По словам неназванного источника, головной убор взят «из закромов Петросяна».
Образ не пришёлся по вкусу поклонникам, которые сразу же прозвали Брухунову клоуном, сравнив с артистом цирка Олегом Поповым.
«Даже хейта не заслуживает эта странная женщина», «Обувь такая, будто в автобусе ноги оттоптали», – написали в комментариях под постом.Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова