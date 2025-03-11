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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Я для него красивая всегда»: Брухунова о восхищении Петросяна ее знаменитыми образами

«Я для него красивая всегда»: Брухунова о восхищении Петросяна ее знаменитыми образами

Брухунова рассказала о восхищении Петросяна ее знаменитыми образами
Татьяна Брухунова (Фото: Инстаграм* @bruhunova)

Татьяна Брухунова (Фото: Инстаграм* @bruhunova)

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об отношении супруга к ее образам. Об этом она сообщила в подкасте Юлии Болдыревой.
По ее словам, знаменитый юморист поддерживает жену во всех начинаниях, особенно в ее модных экспериментах.

«Мне очень повезло. Выйдя замуж, я получила не только опору, но и человека, который всегда на моей стороне, я для него красивая всегда. Вот он придет вечером домой, я могу в трениках ходить, с гулькой на голове, а он мне говорит: "Такая ты сегодня красавица"», — рассказала Татьяна.

Брухунова добавила, что не только наряжается сама, но еще одевает и Евгения Петросяна. Примечательно, что далеко не все считают, что супруга Петросяна может похвастаться чувством стиля.

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«Не буду заводить семью»: Стас Пьеха поделился планами на личную жизнь
11 марта 2025, 13:11

Стас Пьеха (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В конце прошлого года певец Стас Пьеха признался, что обрел счастье, однако оказалось, что говорил он не об отношениях, а о наслаждении одиночеством. В свежем интервью артист поделился планами на ближайший год.
«Мое сердце свободно. Я в ближайший год не планирую заводить семью», — рассказал Стас в разговоре с KP.RU.

Кроме того, он рассказал, что активно занимается спортом, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме.

«Если говорить о питании, то как раз сейчас я стал более пристально за ним следить, отмечать, какой продукт каким образом на меня влияет», — рассказал Пьеха.

Артист честно признался, что доволен тем, как выглядит в 44 года.

5 марта Стас Пьеха пригласил бывшую жену Наталью Горчакову и сына Петю на свой концерт, во время которого вывел за руку 10-летнего наследника. Ранее мужчина признавался, что ему тяжело назвать себя идеальным отцом, однако он работает над собой и старается быть действительно хорошим родителем.

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«Муж меня отругал»: сестра Ольги Бузовой рассказала о неприятном событии
Сестра Ольги Бузовой пожаловалась на маникюрный салон
11 марта 2025, 12:59

Анна Бузова (Фото: Telegram @annabuzova1)

36-летняя сестра Ольги Бузовой регулярно делится с фанатами бьюти-советами. Недавно блогер решила сделать маникюр в салоне, однако результат оказался весьма плачевным.
Сестра знаменитой телеведущей отдала за маникюр 5 тыс рублей, но практически сразу же покрытие потрескалось и слезло с ногтей. Когда Анна обратилась в салон, ей предложили переделать маникюр за дополнительную плату.

Уточняется, что Бузова согласилась, но потом пожалела об этом.

«Любимый наругал, что я заплатила. Говорит: надо было встать и уйти. Это они должны доплачивать, чтоб такие красивые пальчики вообще трогать. Но я так не умею», — отметила Анна.

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#человек
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#красота
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Звезда «Гарри Поттера» запустила OnlyFans
Звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв, сыгравшая Лаванду Браун, запустила OnlyFans
11 марта 2025, 12:40

Джесси Кейв (Фото: Instagram*/jessiecave)

Британская актриса Джесси Кейв, сыгравшая студентку «Хогвартса» Лаванду Браун во франшизе «Гарри Поттер», запустила свою страничку на OnlyFans. Об этом звезда сообщила в социальных сетях.
По ее словам, она собирается размещать контент, делая акцент на фетиш с длинными волосами.

«Просто чувственный контент с моими волосами. Думаю, это принесет мне деньги», — добавила Кейв, пояснив, что «обнаженки» не будет.
Девушка также уточнила, что ей нужны деньги, чтобы отремонтировать дом и рассчитаться с долгами. Звезда резюмировала, что ей тяжело в финансовом плане, поскольку в киноиндустрии нет работы.

Ранее сообщалось, кем назвала себя балерина Анастасия Волочкова.

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«Музыка живет во мне»: Волочкова назвала себя главной певицей России
Балерина Волочкова заявила о планах записать новый музыкальный альбом
11 марта 2025, 12:31

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о планах записать новый музыкальный альбом и назвала себя будущей главной певицей России. По ее словам, многие артисты мечтают записать с ней дуэт, но она хочет выступать и петь одна.
Балерина также напомнила, что в 2014 году у нее уже выходил музыкальный альбом, состоящий из 14 песен, и порекомендовала послушать из него композицию «Мне нравится».
«Есть идея записать танцевально-песенный альбом с красивой музыкальной аранжировкой. Потом я буду эти песни исполнять и танцевать под них. Я стану главной певицей всея Руси. <…> Да, многие говорят, что голос и слух у меня есть. А как им не быть, я же выросла на музыке, я тонко чувствую эту стихию, она живет во мне», — поделилась Волочкова в беседе с Общественной Службой Новостей.
Экс-прима Большого театра призвала своих фанатов с нетерпением ждать выхода ее второго альбома, который обязательно станет для них удивительным.

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Проблемы с алкоголем, слухи о пластике и трагедии в личной жизни: судьба Марины Хлебниковой
11 марта 2025, 12:30

Марина Хлебникова (Фото: Инстаграм*@marina_hlebnikova_official)

Хиты Марины Хлебниковой «Чашка кофею» и «Дожди» стали символом 90-х, а сама она в те годы по праву считалась одной из самых ярких эстрадных певиц. Однако период славы оказался довольно коротким.
О том, что известно о жизни Марины Хлебниковой — в материале «Радио 1».

Биография


Марина Хлебникова родилась 6 ноября 1965 года в семье радиофизиков. Стоит отметить, что музыка присутствовала в жизни звезды с ранних лет: папа Хлебниковой играл на гитаре, а мама — на фортепиано.

Марина хорошо училась в школе и была трудолюбива. В школьные годы она принимала активное участие в театральных постановках детской студии, а также ходила в музыкальную школу. Уже став взрослой, Хлебникова признавалась, что очень благодарна родителям за свое насыщенное детство.

«Я, благодаря отцу, уже в раннем детстве плавала, ходила на лыжах, каталась на коньках. В возрасте 4,5 лет мама отдала меня в балетную школу, но, увидев мои вечно грязные колготки, быстро забрала меня оттуда и отвела в музыкальную. После этого фортепиано заняло прочное место в моей жизни», — говорила Хлебникова в одном из интервью.

В подростковом возрасте будущая певица создала музыкальную группу и стала ее солисткой: ребята исполняли хиты отечественных и западных артистов. С того времени именно музыкой девушка была увлечена больше всего.

Карьера


После окончания школы Марина Хлебникова поступила в Музыкальное училище имени Гнесиных. Здесь её преподавателями стали Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и Александр Градский. Затем она продолжила обучение на факультете фортепиано в Гнесинском институте, после чего перешла на факультет эстрадного пения.

В 1989 году состоялось знакомство Хлебниковой с Бари Алибасовым. Продюсер сразу оценил ее вокальные данные и пригласил стать солисткой группы «Интеграл». А вскоре Марина стала первой — и единственной — женщиной в легендарной «На-На». В составе коллектива Марина объехала с гастролями полстраны.

Через несколько лет Хлебникова стала звездой на конкурсе «Ялта-91», исполнив песню «Рай в шалаше». А в 1992-м прославилась на международном конкурсе в Австрии, где уже исполняла свои знаменитые хиты «Какао-какао», «Я бы не сказала» и «Случайная любовь».

В 1996 году вышел альбом исполнительницы «Билли Бом», который подготовил почву для её самого известного хита — «Чашка кофею», вышедшего в 1997 году. Этот трек сделал её народной певицей. Благодаря «Чашке кофею» Марина получила звание лауреата «Песни года», а также награды «Золотой граммофон» и «Стопудовый хит» от радио «Хит FM». Сегодня эту композицию по-прежнему помнят и любят.

Марина Хлебникова (Фото: Инстаграм*@marina_hlebnikova_official)

После «Чашки кофею» несколько лет Марина оставалась одной из самых востребованных певиц страны. В то же время она осознавала: если в её репертуаре не появится новый «убойный» хит, то она рискует остаться «исполнительницей одной песни». Чтобы исправить положение, Хлебникова нарушила один из главных собственных принципов: никогда ни у кого ничего не просить.

«Я сама позвонила композитору Александру Зацепину, — вспоминала спустя много лет певица. — Он лично поднял трубку, а я минут пятнадцать дрожащим голосом объясняла ему, кто я такая и что мне нужно. Я сказала ему, что хочу, чтобы именно он написал мне песню, и он сказал: "Ну, приезжайте". И я приехала», — вспоминала Марина.

Так появилась композиция «Дожди», которая моментально покорила слушателей и попала во все чарты 1998 года. Весной 2001-го дискография певицы пополнилась альбомом «Солнышко мое, вставай!». К релизу сняли несколько клипов на песни «Мой генерал», «Какое было кино», «Я без тебя» и заглавный трек. В 2002 году Хлебникова была удостоена звания «Заслуженная артистка Российской Федерации».

Однако постепенно песни стали меньше выходить на ТВ и радио, а к 2006 году Марина Хлебникова практически исчезла с эстрады. По словам артистки, ее творчество просто больше не вписывалось в современный формат. Несмотря на это, она продолжала выступать.

Личная жизнь


Совсем юной Марина Хлебниковой расписалась с гитаристом Антоном Логиновым. По слухам, их брак был фиктивным, а на свадьбе настоял Бари Алибасов, который боялся потерять перспективную певицу. Логинов много сделал для продвижения жены на эстраде, фактически выполняя функции продюсера. Артистка и сама не скрывает, что именно Антону она обязана своей популярностью. Пара прожила вместе 10 лет и вскоре разошлась.

Во второй раз Марина Хлебникова вышла замуж за Михаила Майданича, гендиректора звукозаписывающей компании «Граммофон Рекордс». В 1999 году у них родилась дочь Доминика. Семейная жизнь оказалась непростой — Михаил не смог оставаться в тени популярной супруги, что приводило к постоянным ссорам, а иногда и к избиениям.

Марина была вынуждена брать на себя все заботы о семье и растить дочь самостоятельно. Спустя месяц после родов ей пришлось вернуться на сцену. Брак продлился недолго, и вскоре Марина развелась с Михаилом. Она попыталась получить с бывшего мужа алименты, но помощи так и не дождалась.

Марина Хлебникова (Фото: Инстаграм*@marina_hlebnikova_official)

В 2017 году Марина Хлебникова в эфире ток-шоу «Пусть говорят» сообщила, к моменту развода Майданич погряз в огромных долгах. Например, Иосифу Пригожину он не вернул 500 тыс долларов. В результате его посадили в тюрьму на четыре года.

Сейчас дочь Марины, Доминика, уже взрослая, со своим отцом она отношений не поддерживает и носит фамилию матери. Девушка уехала в Англию учиться на экономиста.

Проблемы с алкоголем и неудачная пластика


Вокруг Хлебниковой всегда ходило множество слухов. Недоброжелатели часто судачи о болезнях исполнительницы. Примечательно, что у артистки и правда были проблемы — киста на челюсти привела к гаймориту, из-за этого пришлось сделать несколько операций.

Вскоре в прессе появился слух о том, что Хлебникова якобы пристрастилась к алкоголю. Певица неоднократно опровергала эти слухи — она объясняла, что не появляется на публике, так как вынуждена много работать. Марина не скрывала, что былое время славы прошло, а потому гонорары за выступления стали значительно меньше.

В 2016–2017 годах в интернете начали появляться снимки Марины Хлебниковой с заметно изменившейся внешностью, что вызвало новую волну слухов о неудавшихся пластических операциях. Звезда уверяла, что никогда не ложилась под нож пластического хирурга.

Трагедии и потери


После развода с Михаилом Майданичем у Марины осталась роскошная двухуровневая квартира, где она сделала дорогой ремонт. В 2017 году, когда её первый супруг Антон Логинов перенёс инсульт, артистка пожалела его и пригласила его пожить с ней.

Осенью 2018 года в жизни исполнительницы произошло страшное: Марина обнаружила бывшего мужа мертвым в своей квартире. Хлебникова тяжело переживала утрату.

Вскоре из жизни ушел отец певицы. Это горе она переносила ещё тяжелее.

Пожар


На моральное состояние некогда популярной певицы сильно повлиял и страшный инцидент, случившийся несколько лет назад. Осенью 2021 года в доме Марины Хлебниковой произошел пожар. По одной из версий, певица якобы уснула с зажжённой сигаретой, чем и спровоцировала возгорание.

Сотрудникам МЧС удалось спасти звезду, однако она очень сильно пострадала: медикам пришлось подключить ее к аппарату ИВЛ, а затем ввести в медикаментозную кому. Спустя месяц состояние певицы стабилизировалось, она начала разговаривать, самостоятельно принимать пищу.

В январе 2022-го Марину выписали из больницы. Весной того же года она раскрыла истинную причину пожара. По её словам, разговоры о непотушенной сигарете — лишь выдумки желтой прессы. На самом же деле виновата была проводка, в которой произошло замыкание.

Марина Хлебникова сегодня


Вопреки слухам о своем полном забвении, Марина Хлебникова продолжает активно работать.

Марина Хлебникова (Фото: Инстаграм*@marina_hlebnikova_official)

Время от времени она выступает на корпоративах и даёт сольные концерты, на которых главным хитом, конечно же, остаётся любимая всеми «Чашка кофею».

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