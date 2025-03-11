«Я для него красивая всегда»: Брухунова о восхищении Петросяна ее знаменитыми образами

Татьяна Брухунова (Фото: Инстаграм* @bruhunova)
Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об отношении супруга к ее образам. Об этом она сообщила в подкасте Юлии Болдыревой.
По ее словам, знаменитый юморист поддерживает жену во всех начинаниях, особенно в ее модных экспериментах.
Брухунова добавила, что не только наряжается сама, но еще одевает и Евгения Петросяна. Примечательно, что далеко не все считают, что супруга Петросяна может похвастаться чувством стиля.
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«Мне очень повезло. Выйдя замуж, я получила не только опору, но и человека, который всегда на моей стороне, я для него красивая всегда. Вот он придет вечером домой, я могу в трениках ходить, с гулькой на голове, а он мне говорит: "Такая ты сегодня красавица"», — рассказала Татьяна.
Брухунова добавила, что не только наряжается сама, но еще одевает и Евгения Петросяна. Примечательно, что далеко не все считают, что супруга Петросяна может похвастаться чувством стиля.
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