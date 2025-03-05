«Терпеть не хочется»: жена Петросяна пригрозила судом стилисту, обвинившему её в безвкусице

Анатолий Журавлев известен зрителям по ролям в фильмах «День рождения Буржуя», «Бандитский Петербург», «Палач» и многим другим. Личная жизнь актера оказалась не менее волнующей, чем его карьера. За 20 лет брака с первой супругой у него так и не получилось произвести на свет наследника, однако после мимолетных интрижек Журавлев стал многодетным отцом.