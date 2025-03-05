«Терпеть не хочется»: жена Петросяна пригрозила судом стилисту, обвинившему её в безвкусице

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)
Татьяна Брухунова ответила эксперту моды, который раскритиковал её образы. 35-летняя жена Евгения Петросяна призвала подписчиков пожаловаться на публикацию оскорбившего её стилиста.
Брухунова увлекается модой и регулярно пополняет гардероб новинками. Её стиль неоднократно подвергался критике и, казалось бы, тема уже исчерпана, но посыпались новые упрёки. Стилист Омар Байрамов обвинил Татьяну в безвкусице.
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«Да, дорогие сумки, дорогая обувь, но никакого изящества и стиля в этом нет. Брухунова считает себя иконой стиля, но по факту вкуса я тут не вижу. Татьяне всего 35 лет, она симпатичная женщина, у неё стройная фигура, красивые формы, но почему-то она выбирает вещи, словно из пыльного бабушкиного сундука, которые ей накидывают десятки лет», – высказался эксперт моды в беседе с «КП».Байрамов жёстко прошёлся по последним нарядам женщины, а также упрекнул её в том, что она «настолько уверена в своей неотразимости», что обходится без макияжа. Долго ответа Татьяны ждать не пришлось.
«Прошу пожаловаться на эту публикацию. К псевдостилистам я отношусь с пониманием, но, когда оценочное мнение сформировано так, что требует повести в суд, терпеть не хочется! Человек не разбирает образ, а ведёт подсчёт, сколько что стоит. И ведь не стрёмно человеку себя так подставлять», – высказалась Брухунова.Поклонники супруги Петросяна завалили страницу стилиста в соцсети гневными комментариями.
«Когда правда глаза колет. Кто ещё "псевдо". Лучше оплати коммуналку, а не устраивай травлю. А то сама будешь в суде отвечать», – ответил на слова Брухуновой Байрамов.Читайте также:
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Анастасия Чинкова