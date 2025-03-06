Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «За языком нужно следить»: стилист Байрамов ответил на угрозы Брухуновой и пообещал преподать ей урок

«За языком нужно следить»: стилист Байрамов ответил на угрозы Брухуновой и пообещал преподать ей урок

Стилист Байрамов ответил на угрозы Брухуновой
Омар Байрамов (фото: ВКонтакте @omarbayramov) и Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Омар Байрамов (фото: ВКонтакте @omarbayramov) и Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Татьяна Брухунова попала в очередной скандал, который спровоцировала сама. Молодой жене Евгения Петросяна не понравилось, что стилист Омар Байрамов подробно разобрал её образы.
Женщина накинулась на эксперта моды с угрозами и призвала своих подписчиков его травить. Однако Байрамов не стал отвечать жене юмориста тем же, а, наоборот, предложил Татьяне помощь, да ещё и безвозмездную.

Байрамов пообщался с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Между нами химия». Стилист подчеркнул, что не отпускал в адрес Брухуновой оскорбительных высказываний, в то время как она оставила ему нелицеприятное послание в своих соцсетях, которое впрочем потом удалила.

Эксперт моды отметил, что не злится на супругу Петросяна, но с недоумением относится к ситуации. Он не ожидал, что приличная с виду Брухунова позволит себе такое странное поведение. Теперь стилист намерен решать конфликт в правовом поле, чтобы преподать женщине урок.

«Не нужно думать, что если вы дорвались до денег, то вам всё дозволено. Не нужно ставить себя выше других. И, я думаю, полезно, когда за такие вещи наказывают, чтобы люди отдавали себе отчет, что за языком нужно следить», – высказался Байрамов.
Вместе с тем, стилист дал понять, что Татьяна сможет мирно урегулировать конфликт, а Омар даже поможет ей обновить гардероб и придать её образу действительно красивый вид.

Читайте также:

«Терпеть не хочется»: жена Петросяна пригрозила судом стилисту, обвинившему её в безвкусице

«Если тебя обсуждают – значит ты впереди!»: жена Петросяна сделала заявление после новостей о квартире за 440 млн и долгах за ЖКУ

«Распущенность Натали демонстрируется с перебором»: жену Петросяна шокировал фильм о Пушкине с Юрой Борисовым
#эксперт
#помощь
#вещи
#конфликт
#заявление
#стилист
#люди
Слухи о нетрадиционной ориентации* и азербайджанский олигарх: личная жизнь Светланы Лободы и от кого на самом деле она родила?
06 марта 2025, 16:45

Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода нередко оказывается в самом центре скандалов. Даже свою музыкальную карьеру артистка начала с конфликтов с коллегами по сцене. Чем на этот раз Лобода привлекла к себе внимание расскажет «Радио 1».

Музыкальная карьера


До своей ошеломляющей популярности в России Лобода и не мечтала о том, что когда-то будет заполнять стадионы. Сначала оказалась в небольшом местном музыкальном коллективе «Капучино», затем привлекла внимание Константина Меладзе, который искал солистку для своего проекта. Это стало для нее пропуском в мир российского шоу-бизнеса. Однако удержаться в группе ей не удалось из-за ее непростого характера.

Скандалы с Надеждой Грановской и Верой Брежневой стали причиной ее ухода из коллектива: по различным данным, Меладзе не смог терпеть постоянные конфликты между Лободой и Брежневой и решил с ней расстаться. В составе трио певица проработала всего около четырех месяцев, после чего начала самостоятельную карьеру.

«Непотребное поведение с богиней Волочковой»: Джигурда прокомментировал видео с поцелуем в трусы
«Непотребное поведение с богиней Волочковой»: Джигурда прокомментировал видео с поцелуем в трусы

В тот момент Светлана Лобода осознала, что путь к музыкальному успеху требует скандалов и конфликтов. Не проходило и месяца, как она, выбравшись из-под контроля Меладзе, снова становилась участницей очередной ссоры.


Нетрадиционная ориентация*


Светлана Лобода (Фото: Телеграм @lobodaofficial)

На Украине певицу неоднократно обвиняли в романах с женщинами*. Слухи подогревал тот факт, что Лобода слишком много времени проводила со своим продюсером Нателлой Крапивиной-Алиевой. Стоит отметить, что Нателла — дочь одного из самых состоятельных людей Украины, строительного магната азербайджанского происхождения Вагифа Алиева. Он владеет такими торговыми центрами, как «Мандарин Плаза», Ocean Plaza, Lavina Mall и Blockbuster Mall, а также бизнес-центром «Парус» — самым высоким небоскрёбом в стране, и элитным жилым комплексом ЖК Diamond Hill.

В последнее время между продюсером и певицей начали ходить слухи о возможной любовной связи*. Говорят даже, что Нателла планирует сменить пол ради Лободы*. После рождения второй дочери у певицы и ряда неоднозначных высказываний девушек на эту тему, общественные подозрения только усилились.

«Около трех лет назад мы познакомились с Нателлой и начали дружить. Потом у нас родилась девочка, мое сокровище большое, и я поняла, что ближе человека, чем Нателла, у меня нет. Я ей очень доверяю и хочу, чтобы она была крестной матерью моего ребенка. В связи с этим событием мы сроднились еще больше», — говорила прежде Лобода украинским СМИ.


Пьянство, месть воздыхателя и происки свекрови Екатерины Васильевой: куда пропала актриса Елена Корикова
Пьянство, месть воздыхателя и происки свекрови Екатерины Васильевой: куда пропала актриса Елена Корикова

Мужчины Светланы Лободы


Несмотря на слухи о возможной связи с Нателлой, Лободу нередко замечали в компании мужчин. В самом начале карьеры певица была замечена в отношениях с собственным продюсером Александром Ширковым. После того, как связь с экс-возлюбленным была разорвана, артистка закрутила роман с телеведущим и актером Геннадием Попенко. Среди мужчин, в разные периоды носивших статус бойфрендов восхитительной блондинки, называют испанского промоутера Энрике Лопеса, продюсера Михаила Ясинского, хореографа Андрея Царя и даже Тиля Линдеманна, фронтмена немецкой группы «Rammstein».

Предполагалось даже, что он мог стать отцом ее ребенка. Однако внимательные поклонники подсчитали, что с момента их встречи до появления ребенка прошло более 10 месяцев, и предложили альтернативную версию относительно отцовства ребенка Лободы.

«Света вообще-то уже давно живет с девушкой Нателлой, ее продюсером. И, по всей видимости, она просто сделала ЭКО, чтобы был совместный ребенок. А весь этот бред с «Раммштайном» — показуха для зрителей», — пишут пользователи Сети.

Читайте также:

Дочь Филиппа Киркорова вышла на связь после жалоб директора элитной школы в Дубае

Лобода раскрыла, когда ее карьера была на пике

Ольга Бузова закрыла компанию BUZfood из-за убытков

* Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
#певица
#шоу
#карьера
#лгбт
#рф
#статьи
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Она имеет право»: Пригожин вступился за Глюкозу после обвинений в наркомании
Продюсер Пригожин: странное поведение Глюкозы может оказаться пиаром альбома
06 марта 2025, 16:30

Валерия и Иосиф Пригожин (фото: Telegram @iosifprigozhin)

Странное поведение Глюкозы на попавшем в сеть видео, после которого ее начали обвинять в употреблении наркотиков, может оказаться лишь попыткой как можно громче пропиарить новый альбом. Об этом заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
По его словам, дело также может быть в том, что после летнего скандала в Красноярске прошло не так много времени, и певица все еще переживает сильный стресс.
«Да, возможно, поведение Глюкозы вызывает возмущение и удивление у некоторых, но почему люди всегда спешат всех записывать в наркоманы? Она живой человек, имеет право реагировать на любые явления так как считает нужным, она не должна отчитываться ни перед кем за свои поступки, если, конечно, это не связано с нарушением закона», — возмутился Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем представители певицы, отмечает ОСН, отказались давать какие-либо комментарии о распространяющемся в интернете видео.

Читайте также:

«Чистый бизнес»: Пригожин раскрыл, почему Борисов на самом деле оказался на «Оскаре»

«Прячем»: Иосиф Пригожин отрывается с домработницей, пока Валерии нет дома

Иосиф Пригожин раскрыл, увидят ли поклонники Валерию на сцене после завершения карьеры
#дело
#бизнес
#видео
#певица
#человек
#право
#стресс
#люди
#пригожин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мытьё коридоров и туалетов»: стало известно, в каких условиях будет жить Елена Блиновская в колонии
Елену Блиновскую отправят в колонию, где царит дедовщина
06 марта 2025, 16:28

Елена Блиновская (фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Елене Блиновской, которой ранее вынесли приговор за мошенничество, придётся непросто в неволе. Вероятнее всего, её отправят в исправительную колонию, где царит дедовщина
Судьба «королевы марафонов» оказалась более суровой, чем она могла надеяться. Судья вынес приговор многодетной матери – целых пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в женской колонии.

Без сомнения, блогер, находящаяся сейчас в СИЗО №6 в столичном районе Печатники, будет обжаловать решение суда, поэтому пока в колонии не окажется.

Однако как только приговор окончательно вступит в законную силу, в течение 10 дней Блиновскую отправят в колонию. Рассматриваются два варианта – Можайская колония, которая ближе к её месту жительства, или женская колония в Ивановской области.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и справам человека Ева Меркачева склоняется всё же к тому, что Елена попадёт в Можайскую колонию.

«Колония большая, там есть дом ребенка, женщины работают на швейном производстве. Но, конечно, никакая она не образцово-показательная. Там есть такие же проблемы как в остальных и самая главная – это дедовщина. Это значит, что новички выполняют всю грязную работу: мытье коридоров, туалетов и так далее. У тех, кто только пришёл меньше прав, чем у тех, кто сидит дольше. Можно ли прекратить? Можно, но должно хорошо работать воспитательное дело», – пояснила общественница в беседе с Woman.ru.
В колонии при этом есть возможность купить продукты или заказать еду. Оплачивать её можно со своего счёта или этим могут заняться родственники. Так, Блиновская сможет заказать фетучини с креветками и кабачками за 1150 рублей, тирамису-маскарпоне за 1550 рублей или запечённые бёдрышки за 760 рублей.

Также Меркачева подчеркнула, что Елена, как и все заключённые, сможет видеться с детьми. Ей положены длительные трёхдневные свидания раз в два месяца, а также короткие встречи.

Читайте также:

«Может выйти на свободу до конца года»: Яна Поплавская огорчена приговором Блиновской

«Суровый приговор»: Адвокат раскрыл, почему на самом деле Блиновскую отправили в колонию

Сумки «Биркин», особняк «Париж» и 5 лет колонии: что потеряла и с чем осталась создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская
#приговор
#продукты
#адвокат
#колония
#блогер
#сизо
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Яна Поплавская требует закрыть шоу «Маска» из-за пропаганды квадробинга
06 марта 2025, 16:21

Яна Поплавская (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Яна Поплавская заявила, что проблема квадробинга в России всё ещё актуальна. В связи с этим актриса призвала закрыть шоу «Маска», где звёзды переодеваются в животных.
Звезда фильма «Про Красную Шапочку» обратилась к депутатам Госдумы с просьбой рассмотреть законопроект по пресечению пропаганды квадробинга. В качестве примера, иллюстрирующего проблему, Поплавская привела популярное музыкальное шоу «Маска», выходящее на телеканале НТВ.

В проекте звезды отечественного шоу-бизнеса наряжаются в различные костюмы, в том числе имитирующие животных, и исполняют песни перед членами жюри, которые должны угадать, какая знаменитость прячется под маской.

«Проблема всё еще актуальна! Включите НТВ и посмотрите «Маску». Собаки, коровы, обезьяны, капибары, птички и прочая живность, в которых переодеваются взрослые дяди и тёти. Шоу квадроберов идёт в прайм-тайм, жюри и ведущие – в восторге. Насчёт телезрителей сомневаюсь. Недешёвое шоу, кстати – костюмы, свет, декорации, гонорары участникам и жюри. Только вложенные миллионы дают какой-то странный результат», – заявила Поплавская в своём Telegram-канале.
Актриса возмущена, что федеральный телеканал культивирует квадроберов. Она указала, что на Первом канале выходит похожее шоу, однако она не может себе представить, чтобы, например, музыкант Денис Майданов переоделся в костюм животного и уехал выступать перед бойцами СВО.

Читайте также:

«Может выйти на свободу до конца года»: Яна Поплавская огорчена приговором Блиновской

Поплавская назвала Лолиту недостойной гражданкой России и поддержала отмену её концертов

«Сожрете»: Поплавская раскритиковала возвращение Познера в эфир Первого канала
#музыкант
#звёзды
#законопроект
#шоу
#актриса
#маска
#животные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Непотребное поведение с богиней Волочковой»: Джигурда прокомментировал видео с поцелуем в трусы
06 марта 2025, 16:15

Никита Джигурда (РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Никита Джигурда прокомментировал попавшее в прошлом году в сеть скандальное видео, на котором он танцует с балериной Анастасией Волочковой, раздевает ее и целует в интимные места. По его словам, происходящее на записи было не более, чем частью репетиции творческого проекта.
«Нашумевшее наше с Настей якобы скандальное видео было частью репетиции творческого проекта, в котором предполагалось объединить балет с чеховским «Медведем». Репетиция утекла в Сеть. И нас с богиней Волочковой попытались обвинить в непотребном поведении, своей «голой» вечеринке. Но в итоге все разобрались», — поделился актер в интервью NEWS.ru.
Джигурда также отметил, что его супруга Марина Анисина никогда не ревновала его к Волочковой, а разрешала дружбу и совместное творчество, за что он ей очень благодарен. Однако сейчас с балериной он почти не общается и не видится, потому что, по его словам, вернулась Марина и он сконцентрировался на семье и творчестве.
«Я люблю обнимашки. Без подключения «нижнего этажа» и сердечной чакры. Марина меня очень хорошо знает», — заверил Джигурда.
Читайте также:

«Спасибо тебе, Володя»: Джигурда неожиданно решил отблагодарить Зеленского

«Филипп поступает грязно»: Джигурда обрушился с критикой в адрес Киркорова

Никита Джигурда указал, что «голая» вечеринка Ивлеевой совпала с 666-м днем СВО
#балет
#актёр
#видео
#творчество
#интервью
#репетиция
#скандал
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате