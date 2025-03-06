«За языком нужно следить»: стилист Байрамов ответил на угрозы Брухуновой и пообещал преподать ей урок

Омар Байрамов (фото: ВКонтакте @omarbayramov) и Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)
Татьяна Брухунова попала в очередной скандал, который спровоцировала сама. Молодой жене Евгения Петросяна не понравилось, что стилист Омар Байрамов подробно разобрал её образы.
Женщина накинулась на эксперта моды с угрозами и призвала своих подписчиков его травить. Однако Байрамов не стал отвечать жене юмориста тем же, а, наоборот, предложил Татьяне помощь, да ещё и безвозмездную.
Байрамов пообщался с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Между нами химия». Стилист подчеркнул, что не отпускал в адрес Брухуновой оскорбительных высказываний, в то время как она оставила ему нелицеприятное послание в своих соцсетях, которое впрочем потом удалила.
Эксперт моды отметил, что не злится на супругу Петросяна, но с недоумением относится к ситуации. Он не ожидал, что приличная с виду Брухунова позволит себе такое странное поведение. Теперь стилист намерен решать конфликт в правовом поле, чтобы преподать женщине урок.
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Байрамов пообщался с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Между нами химия». Стилист подчеркнул, что не отпускал в адрес Брухуновой оскорбительных высказываний, в то время как она оставила ему нелицеприятное послание в своих соцсетях, которое впрочем потом удалила.
Эксперт моды отметил, что не злится на супругу Петросяна, но с недоумением относится к ситуации. Он не ожидал, что приличная с виду Брухунова позволит себе такое странное поведение. Теперь стилист намерен решать конфликт в правовом поле, чтобы преподать женщине урок.
«Не нужно думать, что если вы дорвались до денег, то вам всё дозволено. Не нужно ставить себя выше других. И, я думаю, полезно, когда за такие вещи наказывают, чтобы люди отдавали себе отчет, что за языком нужно следить», – высказался Байрамов.Вместе с тем, стилист дал понять, что Татьяна сможет мирно урегулировать конфликт, а Омар даже поможет ей обновить гардероб и придать её образу действительно красивый вид.
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Анастасия Чинкова