Поплавская о возвращении Хаматовой в Россию: «Это был важный вопрос на ПМЭФ»

26 июня 2025, 17:26

Актриса Поплавская заявила, что на ПМЭФ обсуждали возвращение Хаматовой в Россию

Яна Поплавская (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Яна Поплавская сообщила, что в кулуарах ПМЭФ поднимался вопрос о возвращении Чулпан Хаматовой в Россию. По ее словам, «очень важные люди» обсуждали стратегию «отбеливания» репутации актрисы, проживающей в Латвии.







«Как вернуть Чулпан Хаматову в Россию? Вы не поверите, но это был один из важных вопросов на ПМЭФ», — написала знаменитость в своем телеграм-канале.