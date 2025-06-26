Поплавская о возвращении Хаматовой в Россию: «Это был важный вопрос на ПМЭФ»
Актриса Поплавская заявила, что на ПМЭФ обсуждали возвращение Хаматовой в Россию
Яна Поплавская сообщила, что в кулуарах ПМЭФ поднимался вопрос о возвращении Чулпан Хаматовой в Россию. По ее словам, «очень важные люди» обсуждали стратегию «отбеливания» репутации актрисы, проживающей в Латвии.
«Как вернуть Чулпан Хаматову в Россию? Вы не поверите, но это был один из важных вопросов на ПМЭФ», — написала знаменитость в своем телеграм-канале.Она выразила недовольство планами по возвращению уехавших артистов, назвав их «звездной пылью». Также отметила, что общественная поддержка таких инициатив ограничивается комментариями в соцсетях, но никто не пишет обращений к депутатам.
При этом Поплавская не первый раз негативно высказывается о Хаматовой. Ранее она заявила, что отъезд актрисы никак не повлиял на российский кинематограф.