Актриса, которая не боится говорить правду: Яна Поплавская об СВО, либеральных ценностях и толерантности
Сегодня российской актрисе Яне Поплавской исполняется 58 лет. Зрители помнят её по легендарной роли Красной Шапочки, сейчас же её карьера включает театр, телевидение и благотворительность. О том, что артистка думает по поводу СВО и за что критикует коллег по цеху, в материале «Радио 1».
Биография артистки
Яна Евгеньевна Поплавская родилась 28 июня 1967 года в московской творческой семье актрисы и журналиста, с детства была окружена искусством. Уже в 4 года она впервые попала на съёмочную площадку фильма «Помни имя своё», а в 10 лет получила всесоюзную славу, блестяще сыграв главную роль в фильме-сказке «Про Красную Шапочку».
В 1983 году Поплавская поступила в Театральное училище им. Щукина. После окончания вуза она посвятила себя театру, работая в «Современнике-2», театре «Детектив» (ныне «Вишнёвый сад») и участвуя в антрепризных постановках. Параллельно актриса снималась в кино, включая фильмы «Переходный возраст», «Васса» и «Узник замка Иф».
В 1990-х годах Поплавская сменила амплуа, уйдя в журналистику и более 10 лет проработав ведущей программы «Времечко». Вернувшись в профессию, она начала заниматься педагогической деятельностью в Институте театрального искусства им. Кобзона, на факультете журналистики в МГУ, а также в Институте телевидения и радиовещания «Останкино».
Яна Поплавская продолжает активно участвовать в общественной жизни. Помимо съёмок в кино, она входит в состав Академии российского телевидения и регулярно выступает в качестве эксперта в популярных ток-шоу «Пусть говорят» и «Прямой эфир». Особое место в её деятельности занимает благотворительность. Актриса основала и возглавляет собственный «Фонд Яны Поплавской», который специализируется на помощи детям и семьям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства.
С 2014 года Поплавская активно поддерживает жителей Донбасса, организуя сбор и доставку гуманитарной помощи. После начала специальной военной операции фонд расширил свою деятельность. Теперь помощь направляется не только мирным жителям, но и военнослужащим на передовую. В числе доставляемых грузов генераторы, средства связи и другое необходимое оборудование.
Яна Поплавская об СВО
Яна Поплавская — одна из самых активных общественных деятелей, поддерживающих СВО. Её позиция основана на многолетней помощи Донбассу, личном участии семьи в событиях и глубокой убеждённости в необходимости защиты российских интересов. По словам Яны Евгеньевны, война на Украине против собственного народа велась задолго до 2022 года, и молчание Запада лишь усугубляло ситуацию
В конце 2022 года старший сын Яны Поплавской уехал на фронт. Клим отправился на фронт, чтобы снять там документальный фильм. Вернувшись домой, он решил поехать в зону СВО в качестве медика.
«Когда меня спрашивают о сыне, мне сложно что-то говорить. Еще мой дед говорил, у мужчины есть одна важная работа — если страна в беде, если страна в войне, то мужчина должен идти воевать. Конечно, я думала, это не коснется ни моей страны, ни моей семьи, ни других семей», — делилась актриса в YouTube-программе «Неоруэлл».
За свою активную жизненную позицию и поддержку СВО Поплавская находится в санкционном списке Украины. Да и в России находятся люди которые мягко говоря недолюбливают артистку за ее открытую критику.
Критика толерантности к противникам СВО
Яна Поплавская категорически не приемлет любые выступления против СВО, характеризуя таких людей как «тех, кто может предать страну в трудную минуту». Артистка принципиально отвергает само понятие толерантности в данном контексте, утверждая, что этот термин стал инструментом для зомбирования общества и прикрытия откровенного предательства национальных интересов.
В своих выступлениях Поплавская подчёркивает, что когда речь идёт о безопасности государства, не может быть места двойственным позициям. Те, кто сегодня колеблется, завтра могут оказаться по другую сторону «баррикад». Она рассматривает современные либеральные ценности как угрозу национальной идентичности, способную подорвать духовные основы общества в критический для страны момент.
«Когда НАТО грезит войной на территории России, мы сами взращиваем готовых предателей. Ступи нога врага на нашу землю, они мгновенно переметнутся. А мы будем удивляться: «Как же так, нас снова предали, ведь ничего не предвещало». Мы же верующие – подставим вторую щёку. Мы же такие «толерантные». Только страна уже не хочет подставлять свою вторую щёку. И не будет! Пусть прилетает по морде тем, кто занимается этим всепрощением, пристраивает своих испуганных друзей где потеплее и подло твердит нам про толерантность и мягкую силу», — цитирует актрису издание sm.news.