28 июня 2025, 13:55

Яна Поплавская (Фото: Instagram*@the_yana_poplavskaya)

Сегодня российской актрисе Яне Поплавской исполняется 58 лет. Зрители помнят её по легендарной роли Красной Шапочки, сейчас же её карьера включает театр, телевидение и благотворительность. О том, что артистка думает по поводу СВО и за что критикует коллег по цеху, в материале «Радио 1».





Содержание Биография артистки Яна Поплавская об СВО Критика толерантности к противникам СВО

Биография артистки

Яна Поплавская об СВО

Клим Поплавский (Фото: Instagram*@the_yana_poplavskaya)



«Когда меня спрашивают о сыне, мне сложно что-то говорить. Еще мой дед говорил, у мужчины есть одна важная работа — если страна в беде, если страна в войне, то мужчина должен идти воевать. Конечно, я думала, это не коснется ни моей страны, ни моей семьи, ни других семей», — делилась актриса в YouTube-программе «Неоруэлл».

Критика толерантности к противникам СВО

Яна Поплавская (Фото: Instagram*@the_yana_poplavskaya)



«Когда НАТО грезит войной на территории России, мы сами взращиваем готовых предателей. Ступи нога врага на нашу землю, они мгновенно переметнутся. А мы будем удивляться: «Как же так, нас снова предали, ведь ничего не предвещало». Мы же верующие – подставим вторую щёку. Мы же такие «толерантные». Только страна уже не хочет подставлять свою вторую щёку. И не будет! Пусть прилетает по морде тем, кто занимается этим всепрощением, пристраивает своих испуганных друзей где потеплее и подло твердит нам про толерантность и мягкую силу», — цитирует актрису издание sm.news.