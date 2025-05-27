«Отвернулся от Донецка»: Яна Поплавская высказалась о получении Александром Реввой гражданства РФ

Яна Поплавская (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)
Актриса Поплавская своем Telegram-канале резко ответила журналистке Юлии Витязевой о новом гражданине России Александре Ревве. Витязева подверглась осуждению за защиту певца.
«Урожденная украинка Витязева обходит момент, что Ревва отвернулся от Донецка и даже родного отца», — отметила артистка.
Яна Поплавская отметила, что «Пирожков» вернулся в Россию, чтобы зарабатывать здесь, потому что больше для него гонораров нигде нет.
«Вредители, приспособленцы, прикинувшиеся россиянами, могут вылететь отсюда пробкой в любой момент. Пирожковы и прочие, которые гадят на россиян и учат их жизни, долго не задержатся», — жестко заявила Яна Поплавская.
Ранее стало известно зачем Ревве гражданство РФ.
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