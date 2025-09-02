«Даже не попросила извинений»: Самокатчица сбила маму российской актрисы

02 сентября 2025, 11:17

Актриса Шпица рассказала, что ее маму сбила самокатчица

Екатерина Шпица (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российская актриса Екатерина Шпица сообщила в соцсетях, что её 69‑летняя мать пострадала после столкновения с девушкой на электросамокате. Инцидент, по словам артистки, произошёл 1 сентября.





Самокатчица ехала по тротуару, врезалась в пожилую женщину и даже не извинилась. Мать Шпицы успела увернуться — в результате только лёгкий ушиб плеча — однако злоумышленница позировала для фотографии, сделанной пострадавшей, что особенно возмутило актрису.





«Мама успела увернуться, в итоге повреждено только плечо — легкий ушиб. Девушка даже не попросила извинений за то, что ударила человека своим транспортным средством. Еще и позировала маме, юмористка...» — добавила девушка.