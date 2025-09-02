Роза Сябитова объяснила поведение сына, ставшее мемом «Сам решу»

02 сентября 2025, 05:23

Роза Сябитова (фото: Telegram @syabitova_r)

Роза Сябитова в интервью объяснила, почему ее сын Денис невпопад отвечал на вопросы Ильи Соболева в программе «Шоу Воли», что привело к появлению вирусного мема «Сам решу». Телеведущая утверждает, что они заранее предупредили съемочную группу о нежелании обсуждать личную жизнь.





Весной 2025 года сын известной телеведущей и свахи Розы Сябитовой Денис неожиданно стал интернет-знаменитостью после появления в программе «Шоу Воли» на ТНТ. В ходе беседы с комиком Ильей Соболевым, который несколько раз спрашивал о предпочтениях молодого человека в женщинах, Денис постоянно повторял фразу «Сам решу. Сам решу-у-у», что вызвало недоумение и смех у зрителей.



Роза Сябитова в интервью объяснила, что такая реакция сына была связана с их предварительной договоренностью со съемочной группой о нежелании обсуждать личные темы.





«Перед тем, как прийти на передачу к юмористу, я запретила задавать ей и сыну вопросы о личной жизни. Однако редакторы и ведущие решили проигнорировать замечание гостьи, поэтому мама с сыном отвечали, как могли, лишь бы не молчать», — рассказала телеведущая.

«Мы стали говорить все, что в голову придет. Я не могу сказать: мы не хотим отвечать на этот вопрос. Поэтому мы отвечали невпопад, Соболеву было все равно», — отметила она.