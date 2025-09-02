Наталья Рудова назвала свою главную фобию

02 сентября 2025, 11:06

Актриса Наталья Рудова призналась, что страдает от клаустрофобии

Наталья Рудова (Фото: Телеграм/rudovanatalove)

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова призналась, чего боится больше всего. Своими страхами она поделилась с журналистами NEWS.ru на премьере психологического триллера «Вниз».





Оказалось, что артистка страдает от клаустрофобии — боязни замкнутых или тесных пространств.

«Да, есть клаустрофобия», — ответила она на вопрос корреспондента.