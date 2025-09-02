Достижения.рф

Наталья Рудова назвала свою главную фобию

Актриса Наталья Рудова призналась, что страдает от клаустрофобии
Наталья Рудова (Фото: Телеграм/rudovanatalove)

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова призналась, чего боится больше всего. Своими страхами она поделилась с журналистами NEWS.ru на премьере психологического триллера «Вниз».



Оказалось, что артистка страдает от клаустрофобии — боязни замкнутых или тесных пространств.

«Да, есть клаустрофобия», — ответила она на вопрос корреспондента.
Стоит отметить, что при такой фобии человек может испытывать тревожность, находясь, например, в лифтах, самолетах и комнатах без окон. Нередко приступы сопровождаются прерывистым дыханием, учащенным сердцебиением и головокружением.

Ранее Наталья Рудова поделилась впечатлениями от первого дня долгожданного отпуска в Турции. В своем блоге она также порадовала фанатов «горячими» снимками.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0