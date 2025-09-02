Наталья Рудова назвала свою главную фобию
Актриса Наталья Рудова призналась, что страдает от клаустрофобии
Российская актриса театра и кино Наталья Рудова призналась, чего боится больше всего. Своими страхами она поделилась с журналистами NEWS.ru на премьере психологического триллера «Вниз».
Оказалось, что артистка страдает от клаустрофобии — боязни замкнутых или тесных пространств.
«Да, есть клаустрофобия», — ответила она на вопрос корреспондента.Стоит отметить, что при такой фобии человек может испытывать тревожность, находясь, например, в лифтах, самолетах и комнатах без окон. Нередко приступы сопровождаются прерывистым дыханием, учащенным сердцебиением и головокружением.
Ранее Наталья Рудова поделилась впечатлениями от первого дня долгожданного отпуска в Турции. В своем блоге она также порадовала фанатов «горячими» снимками.