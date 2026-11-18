«Колдовские сборы»: Дмитрий Колдун воссоединился с матерью, которая живёт в США
Певец Дмитрий Колдун воссоединился с матерью, которая живёт в США
Певец Дмитрий Колдун и его брат Георгий встретились с матерью, которая живёт в США. Дмитрий рассказал об этом в своём блоге.
Победитель «Фабрики звёзд — 6» опубликовал редкое семейное фото, на котором он, его брат и мать позируют вместе.
«Колдовские сборы», — пошутил певец, комментируя встречу.Известно, что Татьяна Колдун в 65 лет вышла замуж за американца по имени Дэвид и осталась с ним жить во Флориде. Дмитрий не раз говорил, что считает свою мать уникальной женщиной. По его словам, она служит примером для многих людей. При этом певец отмечал, что мать поддерживает его и брата и всегда рада встречам с сыновьями.
Ранее Дмитрий Колдун раскрыл содержание своего райдера. Он признался, что особым пунктом в его списке значится кокосовая вода.