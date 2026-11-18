18 ноября 2026, 11:41

Певец Дмитрий Колдун воссоединился с матерью, которая живёт в США

Дмитрий Колдун (Фото: Instagram* @koldunmedia)

Певец Дмитрий Колдун и его брат Георгий встретились с матерью, которая живёт в США. Дмитрий рассказал об этом в своём блоге.





Победитель «Фабрики звёзд — 6» опубликовал редкое семейное фото, на котором он, его брат и мать позируют вместе.

«Колдовские сборы», — пошутил певец, комментируя встречу.