Экс-футболист Александр Кержаков впервые встретился со своим сыном Артемом с 2023 года

Александр Кержаков (Фото: «ВК»/Александр Кержаков)
Развод бывшего футболиста Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой проходил под пристальным вниманием общественности. Громкий спор за сына получил такую огласку из-за того, что никто не хотел уступать право на опекунство ребенка.
Как пишут Starhit, суд решил оставить младшего сына Артема с матерью, а Александра обязал выплачивать алименты. Тогда Кержаков являлся еще действующим футболистом, но после его доходы начали сокращаться. По словам экс-супруги Миланы, спортсмен ежемесячно присылает ей только 11 тысяч рублей.
К тому же Тюльпанова не раз открыто критиковала Александра. Судя по публичным высказываниям, в последний раз футболист общался с Артемом еще весной 2023 года. Стало известно об очередной встрече родителя и сына, которая состоялась в феврале 2025 года. Этим поделился сам Кержаков в своих социальных сетях.
Несмотря на это, Милана не перестала высказываться об Александре в негативном ключе. Недавно она опубликовала пост, написав: «Я поднимают тост за своего бывшего». К иллюстрации было прикреплено несколько нецензурных выражений, что говорит о продолжающимся конфликте бывших супругов. Сам Кержаков настаивает на том, что это Тюльпанова не дает ему видится с Артемом.
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К тому же Тюльпанова не раз открыто критиковала Александра. Судя по публичным высказываниям, в последний раз футболист общался с Артемом еще весной 2023 года. Стало известно об очередной встрече родителя и сына, которая состоялась в феврале 2025 года. Этим поделился сам Кержаков в своих социальных сетях.
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Несмотря на это, Милана не перестала высказываться об Александре в негативном ключе. Недавно она опубликовала пост, написав: «Я поднимают тост за своего бывшего». К иллюстрации было прикреплено несколько нецензурных выражений, что говорит о продолжающимся конфликте бывших супругов. Сам Кержаков настаивает на том, что это Тюльпанова не дает ему видится с Артемом.
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Иван Мусатов