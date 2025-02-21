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Экс-футболист Александр Кержаков впервые встретился со своим сыном Артемом с 2023 года

Александр Кержаков (Фото: «ВК»/Александр Кержаков)

Александр Кержаков (Фото: «ВК»/Александр Кержаков)

Развод бывшего футболиста Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой проходил под пристальным вниманием общественности. Громкий спор за сына получил такую огласку из-за того, что никто не хотел уступать право на опекунство ребенка.
Как пишут Starhit, суд решил оставить младшего сына Артема с матерью, а Александра обязал выплачивать алименты. Тогда Кержаков являлся еще действующим футболистом, но после его доходы начали сокращаться. По словам экс-супруги Миланы, спортсмен ежемесячно присылает ей только 11 тысяч рублей.

К тому же Тюльпанова не раз открыто критиковала Александра. Судя по публичным высказываниям, в последний раз футболист общался с Артемом еще весной 2023 года. Стало известно об очередной встрече родителя и сына, которая состоялась в феврале 2025 года. Этим поделился сам Кержаков в своих социальных сетях.

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Несмотря на это, Милана не перестала высказываться об Александре в негативном ключе. Недавно она опубликовала пост, написав: «Я поднимают тост за своего бывшего». К иллюстрации было прикреплено несколько нецензурных выражений, что говорит о продолжающимся конфликте бывших супругов. Сам Кержаков настаивает на том, что это Тюльпанова не дает ему видится с Артемом.

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21 февраля 2025, 00:37

Бонни Блю (Фото: Instagram*/bonnie_blue_xox)

Порноактриса Бонни Блю заявила о своей беременности. При этом звезда фильмов для взрослых не смогла назвать настоящего отца своего ребенка.
В ответ на это она сказала, что папой станет каждый из 1057 мужчин, с которыми она занялась сексом. Ранее в своих публикациях актриса намекала на будущее пополнение, так как ее потянуло на определенную еду. К тому же в одном из видео в своих соцсетях она пообещала ввести трансляцию родов.

«Всего через восемь месяцев я буду вести самую масштабную в мире прямую трансляцию родов», — сказала Бонни.

Порнозвезда Бонни Блю стала известна тем, что за 12 часов занялась сексом с более чем тысячью мужчинами. На каждого ей приходилось уделять не более 41 секунды в среднем.

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20 февраля 2025, 23:31

Николь Кидман (Фото: Instagram*/nicolekidman)

Актриса Николь Кидман стала женщиной года по версии журнала Time. Она встала в один список с баскетболисткой Эйжой Уилсон и гимнасткой Джордан Чайлз.
«Женщины года Time 2025 года являются примером дальновидного лидерства. Они вдохновляют на глобальные перемены благодаря своей непоколебимой приверженности построению более справедливого будущего для всех», — пишут в журнале.

Также издание опубликовало расширенный список номинантов. В него вошли те, кто по мнению журнала оказывает самое значительное влияние на общественность. В списке оказались певица Лауфи, актриса Анна Савай и Жизель Пелико которая стала жертвой сексуального насилия и олицетворяет символом борьбы с ним.

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Instagram* принадлежит Meta, запрещенной в РФ
#женщины
#актриса
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#журнал
#звёзды
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Раскрыта многомиллионная сумма за снос замка Пугачевой
Эксперт по недвижимости Капустин: снос замка Пугачевой обойдется в 40 млн рублей
20 февраля 2025, 18:56

Алла Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)

Снос подмосковного замка Аллы Пугачевой, который примадонна приобрела за 1 млрд рублей, обойдется ей в многомиллионную стоимость. Об этом заявил в беседе с «Абзацем» президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин.
Согласно оценкам эксперта, демонтаж здания будет стоить около 40 млн рублей. Уточняется, что в эту сумму также войдет вывоз строительного мусора.

По словам Капустина, он против сноса готовых капитальных строений. Лучше адаптировать здание под современные нужды, чтобы оно приносило пользу гражданам, заключил эксперт.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что имение Пугачевой и Галкина* в подмосковной деревне Грязи приходит в упадок. Стены замка ветшают на глазах и покрываются плесенью, а металлические части ржавеют.

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*Признан в РФ иностранным агентом

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Лепса заподозрили в романе с неизвестной девушкой, танцевавшей на его концерте
20 февраля 2025, 18:15

Григорий Лепс (Фото: ВКонтакте @official_leps)

Личная жизнь Григория Лепса вновь стала предметом сплетен. Все из-за недавнего концерта певца, на котором заметили неизвестную девушку, танцевавшую прямо у сцены.
Девушка под ником Липс похвасталась в соцсетях, что побывала на выступлении артиста и пробралась к нему поближе, где наслаждалась концертом в одиночестве, передает 7Дней.ру. По ее словам, ей буквально повезло оказаться так близко к сцене.

В сети поклонники Лепса заподозрили, что девушку не просто так допустили к Лепсу. Фанаты утверждают, что музыкант закрутил новый роман. Примечательно, что нынешняя избранница Григория, Аврора Киба, на данный момент находится в Лондоне, а в Москве практически не бывает.

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Лечение керосином, уринотерапия и ссора с Малышевой: чем запомнился и куда пропал Геннадий Малахов
20 февраля 2025, 17:43

Геннадий Малахов (Фото: ВКонтакте @malakhovpro)

Российский писатель и телеведущий Геннадий Малахов в 2006 году вел авторскую программу «Малахов+», которая была одним из самых рейтинговых шоу на телевидении. В эфире он «лечил» людей керосином и приседаниями, а также настаивал, что уринотерапия является лучшим средством от многих болезней.
О том, чем Геннадий Малахов занимался после ухода из программы и что он делает сегодня, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Геннадий Малахов родился 20 сентября 1954 года в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. В юные годы он проявлял интерес к спорту — в частности к тяжелой атлетике. После школы он окончил ПТУ по специальности «электрослесарь» и некоторое время работал по профессии.

Когда пришло время службы в армии, Малахова распределили в спортроту, где он вернулся к активным тренировкам. Стоит отметить, что в марте 1975 года он получил звание мастера спорта по тяжелой атлетике.

«Я выполнил норматив МС по тяжелой атлетике (140 кг — рывок, 170 кг — толчок). А вообще мои лучшие результаты: рывок — 160 кг, толчок — 202,5 кг. Это результат олимпийского чемпиона на Римской олимпиаде 1960 года», — говорил «гуру» народного целительства в одном из интервью.

В 1988 году он окончил Центральный институт физической культуры в Москве с отличием.

Как Геннадий Малахов стал народным целителем


По словам телеведущего, к народной медицине он пришел после того, как серьезно заболел: у него начались проблемы с гландами. Ему помог некий Юрий Павлович, который с помощью йоги и особого очищения организма вылечил недуг. Идеи нетрадиционной медицины заинтересовали Малахова.

Вскоре он познакомился с писателем Владимиром Черкасовым, который предложил Малахову литературные труды Пола Брэгга, Герберта Шелтона и Нормана Уокера — все на нужную тему. В 1986 году Геннадий основал оздоровительный клуб «Бодрость», где проводил занятия по гимнастике, йоге и ушу, рассказывал посетителям о правильном питании и способах очищения организма.

Геннадий Малахов (Фото: ВКонтакте @malakhovpro)

Но доходов клуб не приносил, поэтому «целителю» приходилось трудиться на нескольких работах. Он рассказывал, что работал «и машинистом холодильной установки, и водолазом, и начальником спасательной станции».

Основную часть прибыли Малахову приносила работа на Каменской спасательной станции, но была и творческая подработка — корреспондентом рубрики «Здоровье» в газете «Труд». Набив руку на заметках о ЗОЖ, будущий народный целитель начал писать свою книгу. В 1989 году в издательстве Старого Оскола вышел двухтомник Геннадия Малахова «Целительные силы». В нем содержатся его авторские рецепты и различные рекомендации по выздоровлению без использования лекарств.

К середине 90-х книга стала бестселлером в РФ, а за 25 лет с момента выхода книги тираж превысил 10 млн экземпляров. Примечательно, что вскоре Малахова стали приглашать на телевидение в качестве эксперта.

Карьера


10 апреля 2006 года на Первом канале состоялась премьера нового шоу о здоровом образе жизни «Малахов Малахов». Изначально ведущими передачи должны были стать Геннадий Малахов и Андрей Малахов, но после отказа последнего передача сменила название на «Малахов », а соведущей эксперта по здоровью стала актриса Елена Проклова.

Каждый выпуск передачи был посвящен определенной теме. Сначала приглашенные гости рассказывали ведущему о своей проблеме, после чего «целитель» советовал пациентам особенное лечение, которое никак нельзя было назвать традиционным. Периодически сам ведущий и его помощники готовили мази и настойки, рецепты которых, по их словам, были протестированы дипломированными врачами.

Геннадий Малахов (Фото: кадр из передачи «Малахов »)

На этом таланты «гуру» народной медицины не заканчивались. В начале каждого выпуска шоу Геннадий Петрович рассказывал зрителям об особенностях лунного дня и давал особые рекомендации, как его лучше прожить. А фраза ведущего «Доброго вам здоровьица!» в дальнейшем стала его визитной карточкой.

Вспомним о методах, которыми Малахов предлагал лечить недуги. Например, чтобы вылечиться от паразитов, ведущий рекомендовал использовать керосин. Если же герои передачи хотели прочистить печень, то непременно нужно было принимать лимонный сок и оливковое масло. Еще больше внимания Геннадий Петрович уделял уринотерапии. По заверению «целителя», «лечить» мочой можно все — от бронхитов до закупорок.

С первых дней своего существования передача стала предметом обсуждения в СМИ и научной среде. Малахова сравнивали с «экстрасенсом» Анатолием Кашпировским, называли его шарлатаном и обвиняли в пропаганде лженаучных и крайне опасных методов лечения. Однако, несмотря на всю критику в адрес шоу и его ведущего, рейтинги передачи уверенно росли.

Критика от врачей


С течением временем передачу и самого Малахова все чаще обвиняли в пропаганде недоказанных, а порой и опасных методов лечения. Один из самых громких скандалов спровоцировал выпуск шоу, вышедший в эфир в середине сентября 2009 года. Героем передачи стал мальчик с сахарным диабетом первого типа, который якобы лечился по методике ведущего — практиковал приседания и правильное дыхание — и достиг такого прогресса, что смог обходиться без уколов инсулина. После эфира общественность призвала руководство Первого канала закрыть передачу, а ее ведущего — привлечь к суду. Но до закрытия, как и до суда, тогда дело не дошло.

Критиковали Геннадия Петровича и члены профессионального медицинского сообщества.

«Хирурги экстренных отделений прекрасно знакомы с его методом очищения печени, после применения которого больные с желчнокаменной болезнью отправляются прямиком на операционный стол», — написала в своей статье «Малахов минус» врач Анна Андронова.

По мнению медиков, методики и рецепты Малахова не только бесполезны, но и в большинстве случаев чрезвычайно опасны.

Скандал с Малышевой


Больнее всего Геннадия Петровича «ударила» его коллега, ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева. В интервью газете «Труд» она заявила, что пить мочу и мазаться керосином может только психически нездоровый человек, нормальный же — будет искать хорошего специалиста.

«Он не мой коллега! Я врач по образованию, профессор и доктор медицинских наук. Коллегой моим может считаться только врач. А люди, которые не имеют образования и бросаются давать советы, — преступники, и во всех странах мира их сажают в тюрьму», — говорила Малышева в интервью.

В 2009 году Малахов промолчал и не стал реагировать на заявление Малышевой, однако спустя десять лет признался, что «был удивлен», обиделся и до сих пор «точит на нее зуб» за призыв сажать таких, как он, в тюрьму.

Почему закрылось шоу «Малахов »


Осенью 2010 года Геннадий Малахов неожиданно пропал: он не появился на съемках своей авторской передачи и перестал отвечать на звонки. В СМИ забили тревогу, а к поиску самого народного лекаря подключились спасательные службы. Как сообщили его соседи, известный ведущий пытался свести счеты с жизнью, но вовремя остановился.

Спустя пару дней «целитель» нашелся и заявил, что завершает карьеру на телевидении. Свое исчезновение ведущий объяснил хронической усталостью и проблемами со здоровьем, а решение уйти — неудовлетворенностью качеством программы.

В ответ на заявление Малахова в пресс-службе Первого канала сообщили, что контракт ведущего может быть расторгнут в одностороннем порядке только при условии выплаты последним крупной неустойки, и даже пригрозили ему судом. Все закончилось благополучно, но программа «Малахов » была закрыта, а ее место в эфире заняла передача «Жить здорово!» с Еленой Малышевой.

Где сейчас Геннадий Малахов


После ухода с Первого канала «гуру» нетрадиционной медицины вернулся в родной регион, где погрузился в «научную» работу — снимал фильмы о пользе воды и писал «Энциклопедию народной медицины». Параллельно он продолжал участвовать в телепроектах. В декабре 2012 года «гуру» вновь появился на Первом, где на протяжении двух лет был лицом шоу «Доброго здоровьица» вместе с радио- и телеведущей Ангелиной Вовк.

Кроме того, Малахов завел свой канал на YouTube, где продолжил делиться с людьми собственными уникальными методиками «оздоровления». В феврале прошлого года Геннадий Петрович стал гостем программы Андрея Малахова. В эфире он похвастался домом в Ростовской области, уточнив, что построил его на гонорары от книг и телепередач.

Геннадий Малахов (Фото: ВКонтакте @malakhovpro)

Малахов подчеркнул, что продолжает следовать собственным «заповедям здоровья», благодаря которым в 70-летнем возрасте чувствует себя отлично.

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