«Даже при неполной семье можно воспитать прекрасных детей»: Киркоров высказался о семье

29 октября 2026, 20:19

Филипп Киркоров высказался об отцовстве и похвалил детей Сергея Лазарева

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров рассказал о своём отношении к отцовству и признался, что считает сына и дочь одним из главных богатств в жизни. Певец также отметил Сергея Лазарева, который самостоятельно воспитывает двоих детей, и восхитился тем, какими они выросли. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





На премьере совместного трека с Владимиром Киселёвым артист поделился, что гордится своими детьми, которым сейчас 14–15 лет. По словам Киркорова, это непростой возраст, поэтому он особенно ценит их взросление и успехи.





«Я смотрю на детей своих друзей: думаю, какие ребята хорошие выросли у звёздных родителей. Если бы у меня так было, я был бы самым счастливым отцом на свете. Смотрю, какие дети прекрасные у Серёжи Лазарева — чудные, просто два ангела», — рассказал певец.