«Даже при неполной семье можно воспитать прекрасных детей»: Киркоров высказался о семье
Филипп Киркоров высказался об отцовстве и похвалил детей Сергея Лазарева
Филипп Киркоров рассказал о своём отношении к отцовству и признался, что считает сына и дочь одним из главных богатств в жизни. Певец также отметил Сергея Лазарева, который самостоятельно воспитывает двоих детей, и восхитился тем, какими они выросли. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
На премьере совместного трека с Владимиром Киселёвым артист поделился, что гордится своими детьми, которым сейчас 14–15 лет. По словам Киркорова, это непростой возраст, поэтому он особенно ценит их взросление и успехи.
«Я смотрю на детей своих друзей: думаю, какие ребята хорошие выросли у звёздных родителей. Если бы у меня так было, я был бы самым счастливым отцом на свете. Смотрю, какие дети прекрасные у Серёжи Лазарева — чудные, просто два ангела», — рассказал певец.Киркоров добавил, что пример коллеги подтверждает: даже в неполной семье можно вырастить достойных и добрых людей. При этом артист считает, что полная семья даёт детям ещё больше возможностей и поддержки.
Несмотря на обсуждения вокруг своей личной жизни, Филипп старается уделять внимание детям и быть для них хорошим отцом. Он не раз подчёркивал, что семья и близкие для него важнее материальных благ.