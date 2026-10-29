Достижения.рф

Дмитрий Дибров назвал Долину «недосягаемой конструкцией» и осудил её критиков

Дмитрий Дибров (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Телеведущий Дмитрий Дибров на «ЖАРА МЕДИАПРЕМИИ 2026» заявил, что восхищается певицей Ларисой Долиной, и осудил авторов негативных комментариев в её адрес.



В беседе с корреспондентом NEWS.ru Дибров назвал артистку выдающимся музыкантом и подчеркнул, что оценивает женщину по профессиональным достижениям.

«Какая же мне разница, что ничтожество о ней напишет или на что спровоцируют? Я помню, как работает эта музыкальная недосягаемая конструкция — Лариса Александровна Долина», — подчеркнул он.
Телеведущий признался, что не понимает, почему певица регулярно оказывается в центре скандалов, и заявил, что негативные высказывания в интернете не меняют его отношения к ней.

Дибров вспомнил совместный эфир на Первом канале, где Долина вместе с Татевик Оганесян исполнила «Summertime» из мюзикла «Порги и Бесс». По его словам, артистки самостоятельно рассчитали паузу с учётом технической задержки прямого эфира и продемонстрировали высокий уровень мастерства.

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Ольга Щелокова

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