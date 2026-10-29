Дмитрий Дибров назвал Долину «недосягаемой конструкцией» и осудил её критиков

29 октября 2026, 20:03

Дмитрий Дибров (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Телеведущий Дмитрий Дибров на «ЖАРА МЕДИАПРЕМИИ 2026» заявил, что восхищается певицей Ларисой Долиной, и осудил авторов негативных комментариев в её адрес.





В беседе с корреспондентом NEWS.ru Дибров назвал артистку выдающимся музыкантом и подчеркнул, что оценивает женщину по профессиональным достижениям.

«Какая же мне разница, что ничтожество о ней напишет или на что спровоцируют? Я помню, как работает эта музыкальная недосягаемая конструкция — Лариса Александровна Долина», — подчеркнул он.