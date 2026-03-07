«Пар и уединение»: Эвелина Блёданс раскрыла секрет спасения от весенней хандры

07 марта 2026, 12:43

Эвелина Блёданс призвала россиян насладиться последними снежными днями в бане

Эвелина Блёданс (Фото: Instagram* @bledans)

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс рассказала подписчикам в личном блоге, как справляется с затянувшейся зимой.





Знаменитость обратила внимание на то, что, несмотря на наступление весны по календарю, за окном всё ещё идёт снег. По словам Блёданс, в такую погоду она предпочитает устраивать банные ритуалы.

«Именно в такую погоду баня — идеальный способ укрепить тело и дух. Тёплый пар и уединение помогают восстановить силы и почувствовать настоящий уют», — написала артистка.