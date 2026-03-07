«Пар и уединение»: Эвелина Блёданс раскрыла секрет спасения от весенней хандры
Эвелина Блёданс призвала россиян насладиться последними снежными днями в бане
Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс рассказала подписчикам в личном блоге, как справляется с затянувшейся зимой.
Знаменитость обратила внимание на то, что, несмотря на наступление весны по календарю, за окном всё ещё идёт снег. По словам Блёданс, в такую погоду она предпочитает устраивать банные ритуалы.
«Именно в такую погоду баня — идеальный способ укрепить тело и дух. Тёплый пар и уединение помогают восстановить силы и почувствовать настоящий уют», — написала артистка.Телеведущая предложила поклонникам последовать её примеру и насладиться этим способом отдыха в последние снежные дни.
Ранее Эвелина Блёданс встала на защиту певицы Славы после скандального концерта.