«Сакральный момент»: Певица МакSim раскрыла планы на 8 Марта
Певица МакSim (настоящее имя — Марина Абросимова) проведёт Международный женский день в кругу семьи. Артистка отложила все рабочие вопросы ради этого праздника.
В беседе с Общественной Службой Новостей исполнительница рассказала, что 8 марта отправится со старшей дочерью в музыкальный магазин за первой электрогитарой.
«Она давно и упорно занимается на акустической и теперь переходит на электро. Это наша большая гордость и достижение. Мы поедем в музыкальный магазин, и для нас это почти сакральный момент — особенный», — сказала Марина.После этого певица с дочерью поедут в гости к друзьям, где к ним присоединится младшая дочь Маша. В этот день у младшей девочки день рождения. Завершится семейный праздник в самолёте: 9 марта артистка выступает с концертом в Сочи.
