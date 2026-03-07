«Сакральный момент»: Певица МакSim раскрыла планы на 8 Марта

07 марта 2026, 12:57

Певица МакSim рассказала о планах провести 8 Марта с дочерьми

Марина Абросимова (Фото: Telegram @marina_maksim)

Певица МакSim (настоящее имя — Марина Абросимова) проведёт Международный женский день в кругу семьи. Артистка отложила все рабочие вопросы ради этого праздника.





В беседе с Общественной Службой Новостей исполнительница рассказала, что 8 марта отправится со старшей дочерью в музыкальный магазин за первой электрогитарой.