«Это моя природа»: Анна Седокова объяснила, почему публикует грустные истории
Анна Седокова отреагировала на критику своей откровенной подачи в соцсетях
Анна Седокова решила прокомментировать реакцию подписчиков на свои эмоциональные публикации в соцсетях. Артистка призналась, что иногда ей хочется показывать не только эффектные кадры и красивые образы, но и моменты, когда ей бывает тяжело.
Певица с присущей ей иронией заявила, что за внешней уверенностью и провокационными образами тоже могут скрываться обычные человеческие эмоции.
«Именно поэтому ношу латекс и пощу фото в белье? Я наслаждаюсь этим. И да, я выставляю грустные сторис... И я принимаю себя такой. Это моя природа. Ну такая я. А вот вы не принимаете. И поэтому злитесь на меня», — отметила Седокова.Таким образом артистка дала понять, что не собирается ограничивать свой контент только глянцевыми фотографиями и демонстрацией идеальной жизни. По её словам, у каждого человека бывают разные состояния — от радости и уверенности до грусти и переживаний.
Анна Седокова регулярно сталкивается с обсуждением своей внешности, образов и публикаций в интернете. При этом певица не раз отмечала, что старается оставаться искренней с аудиторией и показывать разные стороны своей жизни.