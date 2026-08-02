«Это моя природа»: Анна Седокова объяснила, почему публикует грустные истории

02 августа 2026, 14:07

Анна Седокова отреагировала на критику своей откровенной подачи в соцсетях

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Анна Седокова решила прокомментировать реакцию подписчиков на свои эмоциональные публикации в соцсетях. Артистка призналась, что иногда ей хочется показывать не только эффектные кадры и красивые образы, но и моменты, когда ей бывает тяжело.





Певица с присущей ей иронией заявила, что за внешней уверенностью и провокационными образами тоже могут скрываться обычные человеческие эмоции.





«Именно поэтому ношу латекс и пощу фото в белье? Я наслаждаюсь этим. И да, я выставляю грустные сторис... И я принимаю себя такой. Это моя природа. Ну такая я. А вот вы не принимаете. И поэтому злитесь на меня», — отметила Седокова.