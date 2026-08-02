Жену Курбана Омарова доставили в отдел полиции
Супруга бизнесмена Курбана Омарова, Валерия, оказалась в центре скандала. Женщину увезли сотрудники полиции для выяснения обстоятельств. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, причиной проверки стали косметологические услуги, которые, как утверждается, Валерия оказывала без профильного медицинского образования и соответствующего диплома.
Кроме того, сообщается, что в работе мог использоваться аппарат, который выдавался за оригинальное профессиональное оборудование. У правоохранителей возникли вопросы к его подлинности и законности использования.
Пока что официальных комментариев от самой Валерии, её представителей или правоохранительных органов не поступало. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Если информация подтвердится, женщине может грозить ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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