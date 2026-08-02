Жену Курбана Омарова доставили в отдел полиции

02 августа 2026, 13:51

Жену Курбана Омарова заподозрили в оказании услуг без необходимого образования

Курбан Омаров с женой (Фото: Instagram* / @zimamoscow)

Супруга бизнесмена Курбана Омарова, Валерия, оказалась в центре скандала. Женщину увезли сотрудники полиции для выяснения обстоятельств. Об этом сообщает РЕН ТВ.