«Меня били»: сын Виктора Логинова рассказал, что пережил травлю в школе из-за отца

02 августа 2026, 14:30

Сын актёра Логинова признался, что подвергался издевательствам из-за отца

Виктор Логинов (Фото: Instagram* / @loginov_victor)

19-летний сын актёра Виктора Логинова, известного миллионам зрителей по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», впервые откровенно рассказал о непростом детстве. В эфире шоу «Выживалити. Наследники» молодой человек признался, что популярность отца обернулась для него постоянной травлей в школе.





По словам Александра, одноклассники регулярно насмехались над ним, припоминая экранный образ Виктора Логинова и его личную жизнь. Однако словесными издёвками всё не ограничилось — со временем травля переросла в физическое насилие.





«Дразнили сыном Гены Букина. Люди цеплялись даже за то, что у папы было несколько браков. Меня запирали в раздевалке и били. В 12 лет старшеклассники разбили мне щёку, после чего я начал заниматься тайским боксом», — рассказал Александр.

«Отсутствие отца — цена, которую я плачу за обеспеченную жизнь», — признался сын актёра.