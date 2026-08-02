«Меня били»: сын Виктора Логинова рассказал, что пережил травлю в школе из-за отца
Сын актёра Логинова признался, что подвергался издевательствам из-за отца
19-летний сын актёра Виктора Логинова, известного миллионам зрителей по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», впервые откровенно рассказал о непростом детстве. В эфире шоу «Выживалити. Наследники» молодой человек признался, что популярность отца обернулась для него постоянной травлей в школе.
По словам Александра, одноклассники регулярно насмехались над ним, припоминая экранный образ Виктора Логинова и его личную жизнь. Однако словесными издёвками всё не ограничилось — со временем травля переросла в физическое насилие.
«Дразнили сыном Гены Букина. Люди цеплялись даже за то, что у папы было несколько браков. Меня запирали в раздевалке и били. В 12 лет старшеклассники разбили мне щёку, после чего я начал заниматься тайским боксом», — рассказал Александр.Молодой человек признался, что именно эти события подтолкнули его заняться единоборствами, чтобы суметь постоять за себя. Кроме школьной травли, Александр откровенно рассказал и о сложных отношениях с отцом. По его словам, из-за постоянной занятости Виктора Логинова он рос без достаточного внимания со стороны родителя, и это до сих пор остаётся для него болезненной темой.
«Отсутствие отца — цена, которую я плачу за обеспеченную жизнь», — признался сын актёра.Несмотря на непростые воспоминания, Александр продолжает строить собственную жизнь и карьеру, стараясь не оставаться в тени знаменитого отца.