«Даже со слезами»: Дарья Туриченко рассказала о реакции мужа на беременность

Дарья Туриченко поделилась тем, как муж узнал о её беременности
Кирилл и Дарья Туриченко (Фото: Instagram* / @dashulyat)

Супруга солиста группы «Иванушки International» Дарья Туриченко рассказала о реакции мужа Кирилла на новость о её беременности. Об этом сообщает Super.



Пара вместе посетила гала-ужин Российской национальной музыкальной премии «Виктория», где Дарья поделилась эмоциями.

«Это было так неожиданно на мероприятии, я почувствовала и сказала, что мне кажется, что я беременна. Потом сделала тест дома — и всё подтвердилось», — рассказала будущая мама.
Реакция Кирилла, по словам Дарьи, была искренней и эмоциональной.

«Очень трогательно, я бы сказала. Немножечко даже со слезами. Я тоже поплакала от счастья, и он тоже. Это всегда волнительно, даже если ожидаемо», — добавила она.

