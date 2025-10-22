«Даже со слезами»: Дарья Туриченко рассказала о реакции мужа на беременность

22 октября 2025, 21:54

Дарья Туриченко поделилась тем, как муж узнал о её беременности

Кирилл и Дарья Туриченко (Фото: Instagram* / @dashulyat)

Супруга солиста группы «Иванушки International» Дарья Туриченко рассказала о реакции мужа Кирилла на новость о её беременности. Об этом сообщает Super.





Пара вместе посетила гала-ужин Российской национальной музыкальной премии «Виктория», где Дарья поделилась эмоциями.





«Это было так неожиданно на мероприятии, я почувствовала и сказала, что мне кажется, что я беременна. Потом сделала тест дома — и всё подтвердилось», — рассказала будущая мама.

«Очень трогательно, я бы сказала. Немножечко даже со слезами. Я тоже поплакала от счастья, и он тоже. Это всегда волнительно, даже если ожидаемо», — добавила она.