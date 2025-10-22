«Даже со слезами»: Дарья Туриченко рассказала о реакции мужа на беременность
Дарья Туриченко поделилась тем, как муж узнал о её беременности
Супруга солиста группы «Иванушки International» Дарья Туриченко рассказала о реакции мужа Кирилла на новость о её беременности. Об этом сообщает Super.
Пара вместе посетила гала-ужин Российской национальной музыкальной премии «Виктория», где Дарья поделилась эмоциями.
«Это было так неожиданно на мероприятии, я почувствовала и сказала, что мне кажется, что я беременна. Потом сделала тест дома — и всё подтвердилось», — рассказала будущая мама.Реакция Кирилла, по словам Дарьи, была искренней и эмоциональной.
«Очень трогательно, я бы сказала. Немножечко даже со слезами. Я тоже поплакала от счастья, и он тоже. Это всегда волнительно, даже если ожидаемо», — добавила она.