«На эксклюзив можешь не рассчитывать»: Дана Борисова отказалась мириться с дочерью

22 октября 2025, 20:52

Дана Борисова не стала общаться наедине с дочерью на премьере шоу

Дана Борисова с дочерью (Фото: Instagram* / @danaborisova_official)

На закрытом показе шоу «Форт. Возвращение легенды» неожиданно появилась дочь Даны Борисовой — Полина, ставшая журналистом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Мать строго дала понять, что не будет давать интервью дочери и не планирует общаться с ней наедине.





«Пока не готова, пока думаю. Ты теперь толкаешься, я смотрю. Но на эксклюзив можешь не рассчитывать», — заявила Борисова.