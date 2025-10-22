«На эксклюзив можешь не рассчитывать»: Дана Борисова отказалась мириться с дочерью
Дана Борисова не стала общаться наедине с дочерью на премьере шоу
На закрытом показе шоу «Форт. Возвращение легенды» неожиданно появилась дочь Даны Борисовой — Полина, ставшая журналистом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Мать строго дала понять, что не будет давать интервью дочери и не планирует общаться с ней наедине.
«Пока не готова, пока думаю. Ты теперь толкаешься, я смотрю. Но на эксклюзив можешь не рассчитывать», — заявила Борисова.Кроме того, она высказалась о бойфренде Полины, назвав взрослого мужчину «престарелым миллионером» и заявив, что в их пару не верит, хотя на свадьбе всё-таки собирается побывать. Сама же Полина замуж пока не собирается, ведь, как рассказала дочь, ей дарят квартиры женатые ухажёры.