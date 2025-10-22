«Я радуюсь как ребёнок»: Регина Тодоренко вернётся на работу через три недели после родов

22 октября 2025, 21:46

Тодоренко планирует вернуться к работе всего через несколько недель после родов

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Регина Тодоренко, ставшая мамой в третий раз, не собирается брать долгий декрет. Об этом телеведущая сообщила в своих соцсетях.





Всего через три недели после появления сына на свет она готова вернуться на съёмочную площадку, совмещая работу с заботой о новорождённом.



35-летняя звезда отметила, что команда проекта пошла ей навстречу и создала комфортные условия для молодой мамы.





«Я радуюсь как ребёнок, что за годы мне удалось выстроить такие тёплые отношения с продюсерами, что большинство из них готовы организовывать комфортное пространство для кормящей мамы», — написала Регина.