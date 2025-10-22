«Я радуюсь как ребёнок»: Регина Тодоренко вернётся на работу через три недели после родов
Тодоренко планирует вернуться к работе всего через несколько недель после родов
Регина Тодоренко, ставшая мамой в третий раз, не собирается брать долгий декрет. Об этом телеведущая сообщила в своих соцсетях.
Всего через три недели после появления сына на свет она готова вернуться на съёмочную площадку, совмещая работу с заботой о новорождённом.
35-летняя звезда отметила, что команда проекта пошла ей навстречу и создала комфортные условия для молодой мамы.
«Я радуюсь как ребёнок, что за годы мне удалось выстроить такие тёплые отношения с продюсерами, что большинство из них готовы организовывать комфортное пространство для кормящей мамы», — написала Регина.Для телеведущей выделили отдельную гримёрку, где она может кормить ребёнка и проводить с ним время между дублями.